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El uno x uno de Central ante Atlético Tucumán: Veliz y Campaz, los autores intelectuales del triunfo

El 9 canalla metió un doblete de un valor enorme, tanto para el equipo como para él mismo. Ambos goles fueron con asistencia de un colombiano lúcido

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de abril 2026 · 23:10hs
Los futbolistas de Central posaron junto a los ex-combatientes de Malvinas en la previa del partido.

Virginia Benedetto / La Capital

Los futbolistas de Central posaron junto a los ex-combatientes de Malvinas en la previa del partido.

Alejo Veliz y Jaminton Campaz fueron los grandes responsables del triunfo de Central frente a Atlético Tucumán por 2 a 1. El 9 fue quien pegó los dos gritos, pero ambos llegaron por asistencias del tumaqueño. Enorme partido también de Franco Ibarra.

Los puntajes de Ovación

Jorge Broun 6,5: Poco que hacer en el gol. Un atajadón en el complemento al Loco Díaz y otra gran intervención, tambien ante el 9 del Decano. Una salida en falso en el final.

Enzo Giménez 5,5: No estuvo con demasiada claridad, pero siempre trató de estar metido en partido. A esas ganas le aportó mucho despliegue.

Luca Raffin 1,5: Falló en todas. Cada vez que intentó salir lo hizo mal. Gravísimo error en el gol del Decano, difícil de entender. Un par de fallas también en el complemento. Un partido par el olvido.

Alexis Soto 5: Bastante correcto mientras actuó como segundo marcador central. Intentó ser prolijo en la salida. En el segundo tiempo pasó al lateral.

Agustín Sández 5: Arrancó activo, pero con el correr de los minutos se fue diluyendo. Sin grandes sobraltos en la marca. Se proyectó poco.

Franco Ibarra 7,5: Un todo terreno. Quitó, marcó, jugó, generó faltas. Una imprudencia en el inicio del complemento, donde pudo ver la roja. Por lo demás, un gran partido.

Vicente Pizarro 5,5: Lo de siempre: no brilló, pero estuvo siempre relacionado con el juego. Fue prolijo, salvo algunas que perdió de manera infantil.

Gaspar Duarte 4: Las empezó todas como para lucirse y casi ninguna terminó bien. Nunca pudo sacar provecho de su velocidad. Dejó la cancha en el complemento.

Guillermo Fernández 4,5: Nunca pudo transformarse en la manija del equipo. No tuvo ritmo ni la lucidez necesaria para generar juego. Se fue reemplazado.

Jaminton Campaz 8: De lo mejor del partido. Gran asistencia en el primero de Veliz y lo mismo en el segundo. Una actuación digna para ganarse un lugar en el Mundial con la selección colombiana.

Alejo Veliz 8: Pudo tener una noche soñada, pero falló en el penal. Igual, fue el gran artífice (junto a Campaz) del triunfo. Un doblete de un valor incalculable.

Ingresaron en Central

Carlos Quintana 4,5: Jugó más con la experiencia que con el físico. Se lo vio falto de ritmo por el largo parate, por eso trató de no exigirse demasiado.

Enzo Copetti 5,5: Estuvo activo, participativo. Nunca se escondió. Fue quien inició la acción del segundo gol, cediéndosela a Campaz por la izquierda.

Emanuel Coronel 5: Volvió después de un mes. Procuró exclusivamente la marca por su sector que en colaborar en la ofensiva. Cumplió, pese a algunos errores.

Federico Navarro -: Pocos minutos en cancha. Si ingreso fue para reforzar el anillo central, pero no entró mucho en juego.

Jorge Almirón, el DT 5: Central logró su cometido: el triunfo. No obstante, a su equipo le faltó volumen de juego, algo que consiguió de a ratos y gracias a las intervenciones de Campaz.

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