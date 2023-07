Ignacio Malcorra no viajó a Córdoba para el partido ante Belgrano

El 10 canalla acusó una pequeña molestia y Russo decidió preservarlo para el partido del próximo miércoles por Copa Argentina frente a Chaco For Ever

Ignacio Malcorra no se sube al micro para viajar a Córdoba. Será una baja sensible en el equipo de Russo.

La última práctica de Central ante de antes del partido de este viernes ante Belgrano vino con novedades y no de las buenas para el entrenador Mjguel Angel Russo , quien no podrá contar con Ignacio Malcorra . Es que el 10 canalla acusó una molestia, lo que obligó al cuerpo técnico a dejarlo afuera de la lista de los futbolistas que viajarán a Córdoba. La ausencia de Malcorra se suma a la Jaminton Campaz , quien se quedó afuera por acumulación de amarillas.

El DT canalla entiende la importancia que tiene Malcorra en el equipo y frente a esta molestia, la determinación que tomó fue preservarlo teniendo en cuenta la proximidad del partido por Copa Argentina del próximo miércoles (también en Córdoba) frente a Chaco For Ever .

Recién el día del partido Russo confirmará quién será su reemplazante, aunque ahora sí quien tiene muchas chances de meterse en el equipo es Luciano Ferreyra. Otro candidato es Gino Infantino. El Pupi era el posible sustituto de Campaz, pero el técnico manejaba como posibilidad reemplazar al colombiano con el ingreso de Carlos Quintana (vuelve tras cumplir una fecha de suspensión), lo que hubiera traído aparejado un cambio de esquema.

Y con este baja de Malcorra las chances de que Russo decida modificar el dibujo táctico se potenciaron. De confirmarse esto, Juan Cruz Komar seguirá entre los once.

Con cambio de esquema serían dos cambios (Quintana por Campaz y Pupi Ferreyra o Infantino por Malcorra), mientras que manteniendo el dibujo táctico Russo tendría que buscar un jugador más para mandar a la cancha (Quintana por Komar, Ferreyra por Campaz y el restante por Malcorra).

FerreyraHR.jpg El Pupi Ferreyra tiene muchas chances de meterse en el equipo. Si juega, será su primer partido de titular en el torneo. Héctor Rio / La Capital

Independientemente de la decisión que tome Russo, lo trascendente en esta historia es que Central pierde otra pieza clave para el partido en el que el canalla le bajará el telón a la Liga Profesional.

¿El probable?: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Carlos Quintana; Damián Martínez, Agustín Toledo, Francis Mac Allister y Alan Rodríguez; Lautaro Giaccone y Luciano Ferreyra o Gino Infantino; Alejo Veliz.

Los 23 que viajaron a Córdoba

Russo llevó 23 futbolistas a Córdoba (el plantel viajó a primera hora de la tarde de este jueves) y en la lista apareció el lateral derecho Ulises Ciccioli. El resto son los mismos que formaron parte de los concentrados en el partido ante River.

En ese sentido se destaca nuevamente la presencia del juvenil Carlos Campos, quien será la principal carta de recambio en la zona central del mediocampo. Es que Kevin Ortiz, quien ya cumplió la fecha de suspensión, tampoco fue citado para este partido porque hace desde la semana pasada que se viene recuperando de una molestia y también fue preservado para el encuentro contra Chaco For Ever.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1684640177681997824&partner=&hide_thread=false Concentrados Belgrano



Estos son los elegidos por Miguel para cerrar el torneo en Córdoba #VamosCanalla pic.twitter.com/hXI1bddHQu — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2023

Si se confirma el equipo con la continuidad de Komar y los ingresos de Quintana y el Pupi Ferreyra, quienes estarán sentado junto a Russo en el banco son: Valentino Quintero, Ismael Cortez, Ulises Ciccioli, Facundo Agüero, Kevin Silva, Lucas Rodríguez, Carlos Campos, Gino Infantino, Francesco Lo Celso, Juan Cruz Cerrudo, Luca Martínez Dupuy y Octavio Bianchi.

Jhonatan Candia, a Chile hasta diciembre

Jonathan Candia no jugará en Central en el próximo semestre, ya que el club de Arroyito lo cedió a préstamo a Audax Italiano de Chile. La negociación incluyó una opción de compra por parte de la institución trasandina, aunque el monto de la misma no fue informada. De esta forma, el delantero encontró una salida en un momento particular en su estadía en Central, donde no estaba en los planes del entrenador Miguel Angel Russo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1684622352158535680&partner=&hide_thread=false Jhonatan Candia, cedido a préstamo



El delantero uruguayo jugará en Audax Italiano de Chile hasta fin de año.



https://t.co/1DlMLujcg6 pic.twitter.com/Lccvq3TvIk — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2023

Candia tiene contrato con Central hasta mediados de 2025 (llegó cuando Carlos Tevez era el técnico) y en un principio fue tenido en cuenta por Russo, hasta que de repente dejó de ser citado para los partidos. La última vez que estuvo convocado fue para el encuentro frente a Colón, por lo que en las últimas cuatro fechas no estuvo ni siquiera en el banco. Russo en su momento fue consultado al respecto y la explicación que dio es que era una “decisión personal”, por “cuestiones futbolísticas”.