"Lucharemos para lograr el ascenso con Central Córdoba"

“Todavía me dura la bronca del partido que se nos escapó ante Berazategui. Hicimos un gran encuentro y en la primera llegada nos convirtieron. A partir del tanto de Franco Niell el equipo reaccionó y llegó a la igualdad. Después tuvimos muchas oportunidades para sacar una buena diferencia y ganar el cotejo pero no estuvimos finos a la hora de definir. Además nos chocamos con la gran tarde del arquero Leguizamón que atajó todo lo que le tiramos. Ahora quedan nueve fechas y vamos a dejar todo para que Central Córdoba pueda quedarse con el torneo Apertura de la Primera C”, sostuvo Franco Sarco sobre la actualidad de la entidad de barrio Tablada .

Con ese panorama, el mediocampista excanalla se refirió al momento del charrúa. “El plantel está intacto y más unido que nunca. Sabemos que estamos a siete unidades de la punta pero todavía falta mucho. Se vienen partidos importantes y el domingo ante Lamadrid, lo único que nos sirve son los tres puntos”, aseveró el hábil volante del charrúa.

Sarco, con pasado en Central contó como fueron sus inicios en el fútbol. “Soy del barrio Las Delicias y el baby, hasta los ocho años, lo hice en el club La Consolata. Después me llevaron a Rosario Central donde estuve ligado hasta los 20 años en la temporada 2021. En ese lapso pude jugar en la reserva dirigida por el Kily González y me convocaron para hacer la pretemporada al mando de Diego Cocca”, dijo el volante charrúa, quien se ganó un lugar en el equipo de Juan Rossi.

El mediocampista recién en la sexta fecha pudo estar en el once inicial ante Luján y en ese partido los charrúas ganaron por 3 a 1. “En la segunda fecha ante Laferrere pude debutar con la camiseta de Córdoba y hace cinco partidos que el DT Rossi me convoca entre los titulares” confió el ex Rosario Central, quien se ganó un lugar en el once charrúa.

El charrúa repite equipo y Guido Di Vanni recibió 3 fechas

Juan Rossi confirmó el mismo equipo que igualó ante Berazategui para visitar a Lamadrid, mañana a las 15.30 por la 11 ª fecha. El once será con: Giroldi, Osella, Killer, Bogino y Saucedo; Carrera y Kaial; Gómez, Sarco y Gaitán; González. Por su parte el delantero Guido Di Vanni expulsado ante Argentino de Merlo recibió 3 fechas de suspensión. A su vez Juan Manuel Cobelli sufrió un desgarro y estará un mes inactivo.