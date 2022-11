Lucas Manochi: "Ahora depende solo de nosotros para clasificar"

El delantero se sumó al rojiverde para disputar el presente torneo Regional Amateur de la mano de Marcelo Vaquero, quien lo tuvo en el plantel de San Martín de Pavón Arriba e hizo un repaso de su trayectoria.“Soy categoría 2000, empecé mi carrera a los 4 años en Griffa, después pasé a Newells, Renato Cesarini y en el 2019 y 2020 en Talleres de Córdoba. En el 2021 jugué en El Porvenir que milita en la C, club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder debutar como profesional. Luego estuve en San Martín de Pavón Arriba con Vaquero y de esa estadía me llegó la oportunidad para emigrar al fútbol ecuatoriano, donde jugué en el club Liga de Cuenca por 6 meses. En mi regreso salió la posibilidad de integrar el plantel de Aguirre, no lo pensé dos veces y hoy soy parte de un grupo que tiene hambre de gloria”, dijo Manochi sobre el momento de la entidad de V. G. Gálvez.