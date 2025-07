Los tres refuerzos que abrochó Newell's para potenciar el plantel de Cristian Fabbiani

La salida imprevista de Navas alteró los planes

Ahora, a raíz del alejamiento de Navas a Pumas de México, Newell’s fue otra vez en búsqueda de Espínola, de 30 años, y consiguió incorporarlo.

Por ahora se desconoce cuánto le costará el arquero a la tesorería rojinegra, que recibirá 2 millones de dólares por la salida de Navas, según informó el club del Parque. Belgrano tenía una opción de compra de Espínola, que no hizo uso, de un millón 200 mil dólares, pero por el ciento por ciento del pase.

Leer más: Un ex-Newell's fue el elegido como el mejor técnico de la segunda fecha de la Liga Profesional

El ingreso de dólares es lo que sedujo a Olimpia para transferir al arquero a Newell’s. Porque hace unos pocos días había decidido retenerlo, a tal punto que el viernes 18 de julio anunció su retorno a través de las redes sociales de la entidad paraguaya.

Previo a que este anuncio, se le buscaba un nuevo destino tras el préstamo en Belgrano. Pero con la asunción de Ramón Ángel Díaz a la conducción técnica de Olimpia, la situación cambió. Es que el Pelado lo tenía en sus planes.

Espínola atajó en Olimpia

El día posterior a la confirmación oficial de la permanencia de Espínola, el sábado 19 de julio, el golero atajó en la victoria de Olimpia sobre Atlético Tembetary por 3 a 1, en una fecha de la liga paraguaya. Fue el arquero titular debido a la lesión de Gastón Olveira.

Estaba todo encaminado para que Espínola se quede en Olimpia, con quien tenía contrato hasta diciembre de 2026. Pero Newell’s retomó la negociación que se había truncado en su momento, envió una propuesta de compra del pase y se acordó la transferencia.

Leer más: Keylor Navas se despidió de los hinchas Newell's: "Me voy en paz, la lealtad con el club fue total"

Newell’s cuenta para el arco con Williams Barlasina, quien retornó al club hace menos de un mes, antes de lo previsto porque su contrato con Aldosivi era hasta diciembre. Y fue titular en las dos primeras fechas por la baja de Keylor Navas. Pero la contratación de Espínola deja en claro que la idea es contar un arquero con más trayectoria para que ataje ya mismo.

Espínola conoce el fútbol argentino. Es que después de jugar en Nacional de Asunción, pasó por Godoy Cruz entre 2021 y 2022, mientras que entre 2024 y 2025 defendió el arco de Belgrano.

De su último paso por el país, en Belgrano, el arquero arrancó muy bien el segundo semestre de 2024. Anduvo muy seguro y demostró ser un arquero completo. En los primeros seis meses rindió en gran nivel, a tal punto que la entidad cordobesa pensó en comprar el pase. Pero surgieron dificultades económicas que lo impidieron.

Leer más: La poderosa razón por la que Keylor Navas quiso irse de Newell's para seguir su carrera en México

A partir del comienzo de la temporada de 2025, el rendimiento del arquero no fue el mismo. Le costó repetir lo hecho hasta entonces y le hicieron goles en los que tuvo responsabilidad. Perdió algo de confianza y en los últimos partidos del torneo Apertura directamente no fue convocado. No solo que no atajó. Tampoco fue al banco.

Dos refuerzos para el ataque de Newell's

A la incorporación de Espínola se agrega la de dos atacantes que están al caer y cuyas negociaciones ya están acordadas: Franco Orozco, de Lanús, y Luis Díaz, de Envigado de Colombia.

Orozco, de 23 años, se incorporará a préstamo, hasta diciembre de 2026, con una opción de compra. Es extremo y tuvo una participación discontinua en Lanús, luego de jugar a préstamo el año pasado en Krylia Sovetov Samara de Rusia.

Leer más: Newell's conocerá este miércoles a la noche su rival en los octavos de final de la Copa Argentina

En el granate jugó 104 partidos, con 15 goles.

Con respecto a Díaz, de 21, también es extremo, con una presencia continua en Envigado. En su caso, llegaría a partir de la compra del pase.