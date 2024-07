Los Pumas 7s no pudieron con Francia y se quedaron sin medalla en los Juegos Olímpicos

Y no hubo ninguna opción para los Pumas en el primer tiempo. En un clima muy hostil hacia los argentinos, como viene sucediendo en estos Juegos Olímpicos en todos los deportes, la parada fue brava y no pudieron sortearla.

Marcos Moneta descontó con otro try a dos minutos y medios del final ya achicó la distancia a un try, pero el mismo Moneta rifó la posesión en ese final y ya Francia no dejó que se le escapara y hasta convirtió el último try en el instante final.