Los porqué de una victoria impostergable y necesaria

Debutó Omar De Felippe y Newell's ganó: objetivo cumplido, el sangrado paró después de cinco fechas sin triunfos con cuatro derrotas y un empate. Ahora vendrán los tiempos de curar definitivamente la herida, lo que seguramente llevará, en caso de lograrlo, bastante tiempo.

¿Qué cambió en Newell's? ¿Qué mejoró? ¿Qué hizo De Felippe diferente a Llop o Garfagnoli? En las respuestas está la explicación de un resultado tan necesario que los argumentos pasan a un segundo lugar.

Lo que cambió: El equipo mejoró a actitud, siempre sucede cuando hay un cambio de entrenador. ahora el desafío del técnico será mantener a los jugadores tan enfocados o más que el lunes.

Futbolísticamente no mejoró demasiado, pero sí lo suficiente como para someter a uno de los equipos de peor presente del torneo. No obstante, aquella consigna del entrenador de no tener miedo de perder la pelota arriba en vez de jugar para atrás se cumplió. Newell's fue más vertical y se nutrió de un mayor volumen de juego.

Lo que no cambió: La formación del equipo muestra que las idas de De Felippe no son diferentes a las de Llop y que mucho para modificar el esquema no tiene. Omar tiene el desafío de implementarlo mejor que el Chocho.

Para tener en cuenta: Para no pifiar en el diagnóstico es imprescindible tener en cuenta la endeblez de San Martín de San Juan, hoy por hoy un equipo inferior en rendimiento a algunos que están perdiendo la categoría.

El sábado el rival será Argentinos Juniors, que juega mucho mejor. Será el segundo capítulo de la reconstrucción.