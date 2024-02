Los de mejor pie no vieron el final y debutó Jonatan Gómez

Hay miles de formas de razonar o analizar el fútbol, pero hay una no falla: cuando los jugadores de buen pie no funcionan las cosas difícilmente salgan de acuerdo a lo pensado.

Hay miles de formas de razonar o analizar el fútbol, pero hay una no falla: cuando los jugadores de buen pie no funcionan las cosas difícilmente salgan de acuerdo a lo pensado. Y detenerse en lo ocurrido en la noche de Avellaneda puede ser un buen ejercicio. Miguel Angel Russo, en su afán de mejorar la postura del equipo, sacó de la cancha a Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, los tres jugadores más habilidosos y desequilibrantes del canalla. Hizo debutar a Jonatan Gómez, eso sí, pero no hubo caso.