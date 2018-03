Sereno. De Felippe está tranquilo y confía en recuperar al equipo.

Leonardo Vincenti

La calma con la que habla trae algo de tranquilidad en estos días de preocupación en el mundo de Newell's. Omar De Felippe refleja en sus palabras esa serenidad que tanto necesita la Lepra para mejorar la campaña en la Superliga. De saco negro, camisa blanca y pantalón vaquero, el entrenador fue presentado ayer de manera oficial en la sala de conferencias del Coloso. Acompañado por el presidente Eduardo Bermúdez, el nuevo conductor del equipo entiende que una de las prioridades es levantar la autoestima. "Los jugadores tienen que retomar la confianza", sostuvo. Dijo que hay que "potenciar" a los futbolistas del plantel, y que el hecho de llegar al club del Parque "es un desafío muy lindo", que asume con "mucha responsabilidad y compromiso". Prefirió no plantearse ninguna meta que vaya más allá de lo inmediato. "Mi primer objetivo es ganar el partido que viene", subrayó.

"Es un desafío muy lindo que tomamos con mucha responsabilidad y compromiso. Espero que entre todos podamos sacar el equipo adelante. Hay material y venimos muy mentalizados a trabajar y a que estos chicos se empiecen a sentir importantes", fueron las primeras palabras del flamante entrenador.

¿Cuál es la expectativa y qué lo decidió a venir a Newell's, más allá del desafío del que habló?

Primero, es un desafío venir a un club grande. Estos son clubes que seducen. Obviamente que miramos el plantel, que se encuentra como el 80 por ciento de los clubes del fútbol argentino, en transición, con futbolistas que se fueron, chicos que están empezando y jugadores con experiencia que están tratando de consolidar el equipo. No es muy distinto a lo que pasa en otros equipos. La grandeza de esta institución es la que te hace querer aceptar el desafío. Uno siempre quiere tratar de estar en esta clase de clubes.

Estuvo en clubes importantes como Independiente y Vélez, ¿qué es lo que cambia ahora?

Cada uno tiene su historia y su forma. En algunos de esos clubes me tocó estar en momentos que no eran los mejores. Tenemos fe en lo que hacemos, en que esto puede mejorar y en que tiene que mejorar.

La política del club en la Superliga fue la promoción de juveniles. Es lo que se intentó con Llop. ¿Le va a dar prioridad a ellos o piensa hacer un mix con

los experimentados?

Le vamos a dar prioridad a los que mejor estén. El equipo necesita sumar de a tres, tiene que ganar, encontrar su forma. Lamentablemente se tuvo que ir un buen entrenador y una gran persona como el Chocho. Me pasó algo similar en la entidad en el que trabajé anteriormente, en Vélez, con la promoción de muchos juveniles. Entendemos la situación. La prioridad es empezar a encontrar rápido el equipo y tratar de sumar de a tres puntos, porque si no te acostumbrás a no ganar y eso es un problema cuando hay un plantel con mayoría de chicos.

Consiguió el ascenso con Olimpo, Quilmes e Independiente, y el título con Emelec. ¿Cuál es el objetivo que se plantea con Newell's?

Mi primer objetivo es ganar el partido que viene. Y a partir de ahí empezar a proyectarse. Hoy lo importante es conocer al plantel, a los jugadores jóvenes, porque la mayoría de los grandes sabemos quienes son por haberlos enfrentado. Queremos ver cómo se maneja el grupo y entrar rápido en el mundo de Newell's. Hay que tratar de sacar resultados rápidamente.

De acuerdo a lo que vio en el partido con Banfield y seguramente en videos,

¿en qué piensa hacer hincapié en lo inmediato para

levantar al equipo?

Hay muchas cosas, pero lo importante y lo que noté es que los jugadores tienen que retomar la confianza. La falta de confianza pasa cuando no ganás. Quizás te equivocás en una pelota y perdés el encuentro, como pasó ante Banfield. Si analizás los resultados, Newell's perdió la mayoría de los juegos por un gol. Son detalles que si los podemos solucionar probablemente comencemos a ver otros resultados, esa confianza se puede levantar y seguramente aparecerá el equipo que todos quieren. Vi partidos como contra San Lorenzo que no mereció perder. Hizo muy buenos partidos este equipo. Cuando no ganás parece que todo es malo. Buscaremos el equilibrio y encontrar el mejor conjunto para este momento.

¿Qué le gustó y qué no en el encuentro del domingo

frente a Banfield?

Observamos detalles en un montón de cuestiones, pero más que nada lo que vi fue la falta de confianza. Haremos mucho hincapié en eso, en que se fortalezcan anímicamente y que crean en las condiciones que tienen porque hicieron buenos encuentros.

¿Qué Newell's se verá?

El Newell's que quiero ver es el que sepa lo que tiene que hacer en la cancha. Es lo que más me interesa, que el equipo tenga una idea. Ojalá lo podamos lograr. No puedo decir el tiempo que llevará que el equipo aparezca. A veces lo hará en algunos minutos del partido, otras veces no. Pero hoy el tema de la confianza es fundamental. La confianza no se da solamente hablando, sino trabajando sobre una idea clara de lo que queremos. Tenemos una forma de trabajar. Y lo que debemos lograr es que el jugador entienda rápido lo que deseamos. No hay una pretemporada por delante. Hay seis días para el encuentro que viene y es una final.

Existe la versión de que una persona de las divisiones inferiores o algún otro que esté en club lo acompañe en el cuerpo técnico.

Le pedí a la comisión directiva si podíamos sumar a un profe y a un ayudante de campo para que nos den una mano en este corto tiempo hasta mayo, que es cuando termina el torneo. Hoy necesitamos que colaboren. Seguramente cuando me junte con la gente de inferiores veremos quienes pueden estar.

Durante el partido con Banfield se veía a través de la imagen de televisión que en las charlas que mantenía con su hermano se la pasaba remarcando cuestiones referidas al juego del equipo.

Son detalles que analizo. Cuando fue el gol de Banfield, se venía venir esa jugada desde arriba (estaba en un palco). Fue un pequeño detalle, pero en este fútbol, si se pierde la pelota en ese lugar (Torres lo hizo con Bertolo en la mitad de cancha) es un problema insalvable. El fútbol argentino es muy competitivo y según donde cometas los errores perdés un juego. Porque después de ese gol se hizo cuesta arriba a pesar de tener un jugador más. Banfield es un conjunto que defiende muy bien y sabe como atacar. En este fútbol de un nivel muy parejo, con sólo tres equipos que tienen la posibilidad de contar con jugadores distintos, los detalles marcan los resultados. Esas cosas que hablamos son las que se ven desde afuera y que hay que mejorar. La solución de todo esto no es mágica. Lo debemos entender todos. Hay que tener la tranquilidad y la paciencia necesarias. Alguien me preguntó qué se le puede decir al hincha. Y a la gente hay que agradecerle que venga y que aliente a estos jugadores. Estos son los futbolistas que tenemos. A ellos hay que hacerlos todos los días un poquito mejor, para que ganen y para que todos estén contentos. Hoy está complicado, pero hay que tener fe.

¿Cómo veías esta posibilidad de llegar a Newell's siendo que no se encuentra en un buen momento económico?¿Lo pensaste o aceptaste de inmediato el desafío?

Cuando estás afuera, sin dirigir, mirás a todos los equipos. Hay muchos que están como Newell's. Si te ponés a analizar, hay entidades con transiciones. Fijate que en la mayoría aparecen chicos. A mí me tocó en Vélez y surgieron una gran cantidad. Jugaron ocho o nueve jugadores de inferiores. El tema económico lo hablamos y sabemos que están tratando de solucionarlo. Hay una transición a partir de futbolistas importantes que se fueron. Hoy toca ese momento y hay que tratar de pasarlo. Trabajar y darle confianza a estos pibes.

Una de las falencias de Newell's es la pelota parada, tanto a favor como en contra, ¿es una de las cuestiones

a resolver?

Sí. Son muchas las cuestiones. Perdió el partido con Colón sobre la hora con una pelota parada. La podés trabajar durante todo un año y a veces no lográs mejorar. Dentro de la planificación está impuesta en la semana dos o tres prácticas en las que se trabaja eso. Después tiene mucho que ver con las cualidades de los futbolistas. Trataremos de atacar lo que es imprescindible e inmediato. Pero la pelota parada está dentro de las variantes a mejorar. Cuando andás mal, son cuestiones muy puntuales las que hacés bien. Hoy seguramente todo es malo. Con un poco de paciencia y confianza en los muchachos, se empezarán a notar menos las cosas malas y potenciar las buenas.

¿Te interesa la vuelta de Maxi Rodríguez? ¿Qué hablaste con la dirigencia al respecto?

Nunca hablo de refuerzos en un equipo que no comencé a dirigir.Obviamente que hablás de un jugador que es casi tan grande como esta institución. Pero hoy es el momento de potenciar a los que están. Después veremos lo que puedan hacer los directivos. Hemos hablado algo, pero nunca se hablan de nombres hasta que no evaluemos lo que está en el club.



