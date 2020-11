Santiago Gentiletti no participó ayer del primer entrenamiento de la semana, le hicieron estudios en el posterior izquierdo y los resultados no mostraron que haya lesión. De todos modos habrá que aguardar su evolución. Por el momento es incierta su participación en el partido contra Talleres del lunes, a las 21.15, en el Coloso. Ante la posibilidad de que no juegue, Manuel Guanini es el candidato a reemplazarlo, como sucedió cuando Gentiletti se retiró en el segundo tiempo ante Lanús por esa molestia física.