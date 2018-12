Los desafíos contrarreloj que tendrá el nuevo DT leproso

Quien llegue al club del Parque deberá armar una pretemporada exprés, no fallar en la elección de los refuerzos, afrontar un arranque de partidos chivísimo y engrosar el promedio de manera urgente. La Lepra debuta el 27 de enero ante Boca, va a Unión y después estará el clásico

El nuevo entrenador de Newell's, que será designado en los próximos días (ver aparte), tendrá varias cuestiones que atender cuando tome las riendas del club rojinegro para encarrilar una Superliga que no colmó para nada las expectativas futbolísticas de la entidad del Parque. Deberá armar una pretemporada corta y contrarreloj, hacer rápido un diagnóstico del material con que cuenta, elegir a los refuerzos sin margen de error y con una billetera flaca, salir airoso del arranque complicado y saber que el primer objetivo hasta la finalización del torneo es engrosar el promedio. En este escenario complejo deberá moverse el sucesor de Omar De Felippe, que si bien aún no tiene nombre y apellido, la realidad es que cuando sea designado ya tiene una hoja de ruta establecida que no contempla vacilaciones, despistes pronunciados, ni errores de cálculos. Vale la pena repasar los puntos que dominarán la agenda del nuevo DT rojinegro.

Una pretemporada exprés

A modo de repaso de las cuestiones que deberá atender con urgencia el nuevo entrenador está la planificación de una pretemporada corta y casi sin margen para ensayar demasiado. Porque el debut oficial de Newell's en la Superliga está programado nada menos que ante Boca, que será el 27 de enero, por la 16ª fecha. En consecuencia el DT que llegue tendrá que "internar" al grupo desde fines de diciembre o principios de enero en el predio de Bella Vista, donde justamente ya funciona el hotel que donó Marcelo Bielsa, y realizar un acondicionamiento físico y táctico exprés. Serán apenas cuatro o cinco semanas de entrenamiento intensivo para llegar afilado al estreno.

Rápido diagnóstico del plantel

Si bien en el fútbol profesional todos los partidos se televisan y por ello todos los jugadores son conocidos por los entrenadores aunque no los hayan dirigido, la realidad es que verlos en acción en el día a día de los entrenamientos es una cuestión fundamental. Porque es en la rutina diaria cuando los entrenadores conocen con pelos y señales la real valía de cada futbolista y lo que pueden rendir dentro de la cancha. Claro que cuando el flamante DT tome las riendas deberá explotar al máximo su olfato futbolístico e intuición para encontrar rápido al once titular que defienda su ideario táctico y estratégico en la cancha.

Refuerzos sin margen de error

Es una frase remanida en el fútbol pero no por ello pierde vigencia: No hay margen de error en la elección de los refuerzos. Newell's no está para experimentos, apuestas, ni tiros a la luna, el nuevo técnico debe apuntar a algunos jugadores de categoría certificada para que apuntalen la columna vertebral del equipo. Y debe hacerlo a "precios cuidados" por orden estricta del juez Fabián Bellizia. Quedó demostrado que la Lepra careció de personalidad futbolística siempre que salió a jugar de visitante y eso debe corregirse de inmediato. El ojo del entrenador deberá estar puesto en las posiciones a reforzar y en entregar los apellidos que sean los indicados y, a la vez factibles, para las arcas leprosas.

Un arranque a pura exigencia

No será un camino despejado el inicio futbolístico de 2019 para Newell's y para muestra alcanza la foto de las primeras fechas. Porque en la fecha 16ª los rojinegros recibirán a Boca en el Coloso, el 27 de enero. Luego, el 3 de febrero será la visita a Unión en el estadio 15 de Abril (17ª fecha). A continuación, por la 18ª jornada se jugará nada menos que el clásico rosarino ante Central en el parque de la Independencia, previsto para el 10 de febrero. Y por la 19ª fecha, el duro escollo será San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el 17 de febrero. Lo dicho, un inicio de alto voltaje para Newell's.

Desafío excluyente: el promedio

No hay ningún tipo de dudas de que engrosar el promedio es el gran "campeonato" que se jugará Newell's en esta Superliga y la que viene también. Los rojinegros necesitan sumar puntos como el agua porque si bien en esta temporada tienen cierto margen para respirar aliviados en la tabla del miedo, en la que viene tendrán un lucha titánica para escalar posiciones desde una posición rezagada.