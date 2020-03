Cristian D’Amico, el máximo conductor dirigencial de Newell’s, trazó con claridad el orden de prioridades que hoy genera el flagelo del coronavirus que azota al país y al mundo. “Ahora lo principal es la salud de todos. Hoy el fútbol está en un segundo plano, por más que es algo que nos ataña y es nuestra gran pasión”, confió el vice leproso a modo de declaración de principios en la extensa charla telefónica que mantuvo con Ovación, en el marco de la cuarentena obligatoria que se implementó en Argentina. Lo deportivo también estuvo en la agenda de preguntas y en ese punto, el dirigente fue optimista para que Maximiliano Rodríguez siga siendo el líder futbolístico de Newell’s, adelantó que le ofrecerán renovar el contrato a Frank Kudelka porque quieren que desarrolle un proyecto a largo plazo y como hincha se ilusiona con la vuelta de Scocco. También en lo personal habló que aún no resolvió si se presentará como candidato en las elecciones del próximo mes de diciembre en el Parque. Una nota a fondo que desmenuza el mundo rojinegro, en lo futbolístico, lo económico y lo social, en el complejo contexto de la pandemia.

El país y el mundo atraviesan por una situación sanitaria de emergencia, ¿cómo está el club en este momento?

El club tiene varios sectores y obviamente acá lo principal es la salud de todos. De los empleados, de los protagonistas del fútbol de primera división, los pibes de las inferiores, los socios y los hinchas. Hoy hablar de algo que no sea la salud de los argentinos es irresponsable. En primer lugar hay que entender que nos tenemos que cuidar y que cada uno cumple una parte fundamental en la prevención en esta dura guerra contra el virus. Que hay que cuidarse hoy para estar bien mañana, eso es fundamental que lo entendamos todos. Cumplir con la ley y salir lo menos posible. Creo que el gobierno tomó las medidas justas y necesarias y, sobre todo, en tiempo y forma. Vieron lo ocurrido en otros países que hoy tienen centenares de muertes diarias y acá actuaron bien. Ojalá que sirva para que no escale a mayores. Es fundamental que cada uno desde su lugar ponga un granito de arena para tratar de salir adelante lo más rápido posible. En el club estamos con el personal mínimo. Con las personas de vigilancia de los predios con todas las normas sanitarias, con los trabajadores reducidos para el mantenimiento de los campos de juego, tanto en el Coloso como en Bella Vista, la administración haciendo las tareas desde sus hogares y los dirigentes estamos conectados con todos. Por encima siempre está la salud.

Pusieron a disposición el predio de Ricardone para contrarrestar la pandemia.

Queríamos estar al lado de la gente y rápido tomamos la decisión de poner parte del club al servicio de la población. Los clubes somos sociedades sin fines de lucro y estamos para hacerle un bien a la comunidad. El predio de Ricardone está en muy buen estado, tiene espacios comunes, un gran parque donde se podrían armar carpas, habitaciones confortables y ya está a disposición del gobierno provincial y nacional.

¿Qué se le puede decir al socio que todos los meses abona la cuota, cuando en este momento tiene que estar abocado con todos sus recursos a sobrellevar los efectos de la pandemia? ¿Habrá algún apoyo del club para quiénes lo necesiten en cuanto a la cuota societaria?

La realidad es que lo primero es cuidar la familia. Claro que para el club el pago de la cuota es muy importante porque es uno de los recursos más trascendentes de la institución para poder afrontar los compromisos, como mantener los predios y abonar salarios. Obvio que entendemos la situación de todo el mundo y ya estamos estudiando alguna medida para aquel socio que realmente no pueda pagar. Alguna moratoria que sea cómoda después de que pase todo. Lo que les puedo decir es que aquel que pueda pagar, obvio sin que afecte nada de la subsistencia básica, lo siga haciendo porque es muy importante para el club. Además, esto recién empieza y no sabemos cuándo terminará y el pago de la cuota es realmente muy importante. Pero para aquel que no pueda abonar seguramente tomaremos medidas para que ese socio no se vea perjudicado con el atraso.

¿Seguirán percibiendo el ingreso de la televisión?

Acá día a día cambian las cosas. Por lógica el mes de abril vamos a recibir el dinero correspondiente a la televisación de marzo. En un principio sería así. Pero hasta que ese dinero no esté en las cuentas del club no se puede asegurar. Sí está claro que todos los clubes, o en su gran mayoría, tendremos que enfrentar una situación muy compleja.

Newell’s en los últimos tiempos siempre está lidiando con situaciones complejas. ¿Este es un nuevo desafío?

Newell’s viene de enfrentar situaciones complejas en lo económico. Hemos podido encarrilar un club que desde lo económico estaba muy complicado. Vamos por un segundo año con un balance positivo con superávit. Estamos reduciendo la deuda concursal de la era López y también la deuda posconcursal desde el 2008 a esta parte. Pudimos acomodar al club en lo económico, donde no sobra nada, pero hoy tenemos mejores recursos para potenciar las inferiores y estamos haciendo obras en distintos sectores de la institución. Teníamos la situación medianamente bajo control, pero esta emergencia sanitaria seguramente generará un nuevo con texto económico global. Igual confiamos en que lo vamos a sobrellevar de la mejor manera. El equipo contable y la dirigencia trabajamos todos los días en distintos escenarios para afrontar lo que viene.

Afirmás que Newell’s hoy se está saneando definitivamente de sus grandes deudas.

Newell’s está pagando todas sus deudas. La deuda concursal es la que generó López. No hay que olvidar que fueron 14 años muy duros para el club, en el que se desarmaron las inferiores, ídolos de la casa se fueron, el club se cerró, se les pegó a los socios y a los hinchas y no hubo democracia en ese lapso. Es una carga económica muy pesada que venimos cumpliendo. A esta comisión directiva le tocó afrontar la parte más costosa del fideicomiso, con dos cuotas importantes semestrales que venimos pagando desde que asumimos. Esta comisión lleva pagado hasta fines de 2019 un monto de 5 millones de dólares. También fuimos haciendo frente a la deuda posconcursal, que es la deuda corriente del club de las gestiones que nos antecedieron y lo que fue nuestro primer año, que no fue bueno y también se incrementó. Pero en los últimos dos años bajamos la deuda de López y la deuda posconcursal. Esperemos que este escenario no altere esta tendencia de desendeudamiento sostenido.

¿Están cerca de salir del salvataje económico?

Nos planteamos dejar el club a diciembre de este año de una manera muy distinta a cómo lo recibimos. Pagamos la mayor cantidad de la deuda del fideicomiso. En abril hay una cuota semestral de 43 millones de pesos y el dinero está desde noviembre pasado. Ya tenemos una parte importante del dinero de la cuota de octubre de este año. Y después restarían dos cuotas del 2021, en febrero y abril del año entrantes, que sería de aproximadamente un millón dólares entre los dos pagos. Y ahí se termina. Hay que recordar que si Newell’s incumplía los pagos quedaba en quiebra. Nuestra idea original es dejar disponible todo el dinero juntado para saldar el salvataje, pero hay que ver qué sucede ahora en este escenario de la pandemia. Porque las compras y ventas de jugadores se podrían contraer.

Con este contexto, en todo el mundo se habla de que será difícil afrontar los contratos más altos de los jugadores si se extiende el parate. ¿Están analizando el tema?

Nosotros no hemos hablado con el plantel porque no queremos apresurarnos. No podemos tomar ninguna decisión cuando las cosas no están claras. Estamos viendo que en muchas partes del mundo empezaron con esta situación antes que nosotros. Se habla de que la Fifa pondrá algunos parámetros, también puede pasar a nivel de cada país. Creo que hay que ser cautos. La realidad es que todos trabajamos por un sueldo que ha sido pactado de común acuerdo, lo bueno es poder respetarlo, pero obvio que no será fácil y hay que esperar a ver la evolución de los acontecimientos. Siempre debe haber consenso entre las partes. Acá los protagonistas son el plantel y el cuerpo técnico que son los que salen cada partido a defender nuestra camiseta. Lo que se viene puede ser muy duro y todos los clubes sufrirán grandes bajas en sus ingresos, no sólo por la TV, sino por sponsors, venta de entradas, abonos y la cuota social. Esto será día a día. Hoy, repito, lo más importante es la salud de todos y todas.

¿Cuántos empleados tiene el club?

Entre todo el personal del club son aproximadamente unos 450 empleados. Hay muchas familias que dependen del club y el compromiso de esta comisión es tratar de garantizarles la tranquilidad económica. Es un reto muy difícil porque uno no sabe cuándo puede volver el fútbol. Soy optimista, pero no creo que arranque dentro del mes de abril. La realidad es que esto será un golpe a la economía general del país. Y el golpe a cada familia termina repercutiendo tarde o temprano en la economía de nuestros clubes. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con nuestros empleados porque son nuestra prioridad. Decir hoy que está todo solucionado no sería lo correcto, pero estamos trabajando para que no se vean afectados.

Hubo una iniciativa de algunos socios para que los tres integrantes del órgano fiduciario no cobren sus haberes durante la emergencia. ¿Tenés alguna opinión al respecto?

Yo no me puedo meter en el bolsillo de los integrantes del órgano fiduciario. Esto es una decisión muy particular y personal de cada uno de ellos.