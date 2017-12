A cuatro días del final de 2017, el vicepresidente leproso Cristian D'Amico realizó un pormenorizado balance del año que termina en la charla sustanciosa que mantuvo ayer a la tarde con Ovación. No se guardó nada y respondió con autocrítica cada tema candente de la agenda rojinegra. "Lo mejor del año fue la clasificación a la Copa Sudamericana y la promoción de juveniles a la primera división. Y lo más feo sin dudas fue la salida de tres referentes como Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Mauro Formica. Es una verdadera pena que los tres no estén en el club. Igual uno va a trabajar para poder repatriarlos en otra situación de Newell's. Nosotros cometimos errores. La culpa de lo que pasó es de la dirigencia", reconoció sin vueltas el vicepresidente segundo del club del Parque.

Además, D'Amico destacó: "A veces renegar con lo económico puede tener perjuicios en lo futbolístico. La necesidad es poder transferir para tener mínimamente un semestre tranquilo en lo económico. Si no tenemos juveniles en el plantel, no tenemos qué vender y el club es inviable si no hay transferencias". Por su parte, el directivo adelantó que hay chances de que regrese Mauricio Sperduti y que puede darse la llegada de Fernando Cuqui Márquez a cambio de un préstamo cruzado con Defensa y Justicia por Héctor Fértoli.

Fue un 2017 largo para Newell's, con distintas sensaciones, que arrancó con un plantel y un cuerpo técnico y que terminó con otro grupo de trabajo. ¿Qué podés decir a modo de balance de un año que está cerca de finalizar?

Al balance hay que mirarlo de varios lados. Del futbolístico fue bueno porque logramos entrar a una copa internacional después de mucho tiempo y con un plantel de experiencia al mando de Diego (Osella). Estamos muy agradecidos por lo que se logró, no sólo por el prestigio que le da al club participar de una copa internacional, sino también porque a medida que se empiece a jugar si tenemos la suerte de avanzar nos significará una ayuda económica muy importante. En cuanto al segundo semestre en lo futbolístico podría haber sido mejor en lo matemático, pero desde la parte que nos importa a nosotros y pensando en lograr recuperar al club desde lo económico ha sido muy bueno. Porque aparecieron jugadores que antes no eran tenidos en cuenta, ya que estaba el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos en base a la experiencia. Ahora el equipo está prácticamente con un 50 por ciento con gente de experiencia y otro 50 por ciento con chicos de nuestras inferiores. Obvio que nos gustaría tener más puntos. Pero está la realidad de que estos procesos, y más luego de tantos años que no se venían dando en Newell's, traen los riesgos de que a veces los logros no se vean reflejados en la tabla de posiciones. Hoy lo más importante es tener a cuatro o cinco juveniles que son jugadores que se están potenciando y así empieza a haber ofertas por ellos, que es lo que el club necesita para comenzar a vender.

Además la Copa Sudamericana es un gran vidriera internacional para elevar la cotización de los jugadores.

Seguro. Ojalá que podamos avanzar en la copa y se consoliden los jugadores para poder elevar su cotización. Nosotros en enero necesitamos hacer alguna venta. Haremos lo justo y necesario porque aspiramos a que los futbolistas en 2018 se terminen de afianzar y así subir su valorización.

¿Hay alguno que está cerca de ser transferido?

No. Vendido o transferido no. Por ahora hay sondeos informales y consultas. Lo hacen por Joaquín (Torres), (Braian) Rivero, Nehuén (Paz) y (Milton) Valenzuela, entre otros, pero oferta concreta por alguno de ellos no hay. Claro que si llega alguna propuesta jugosa para el club será analizada. La necesidad es poder vender para tener mínimamente un semestre tranquilo en lo económico. A veces renegar con lo económico puede tener perjuicios en lo futbolístico.

¿Cómo analizás el cruce copero con Atlético Paranaense de Brasil, que tendrá el partido de vuelta en el Coloso?

Para mí todos los encuentros son difíciles, no importa el nombre. Newell's le ganó a muchos equipos grandes y llegamos a dos finales y una semifinal de Copa Libertadores. Superamos a equipos con mucho nombre, pero también tuvimos rivales sin tanta jerarquía y que fueron complicados. Son ciento ochenta minutos y definir en el Coloso trae sus ventajas porque la presión que ejerce nuestro público nos favorece. Será clave traer un buen resultado en la ida, de visitante.

Pusiste como lo más positivo del año haber logrado la clasificación a una copa internacional, ¿qué fue lo más negativo?

Primero aclaro que pongo a la misma altura como lo más positivo a la clasificación copera con el hecho de haber promovido a muchos juveniles al plantel superior. Como dirigente y conociendo la situación del club es tan positiva una cosa como la otra. Porque si no tenemos chicos en el plantel, no contamos con nada para vender y el club, de esa manera, es inviable.

¿Y qué fue lo más feo que le pasó a Newell's en 2017?

Lo más negativo fue haber perdido a tres referentes y campeones. Es lo más doloroso. Sobre todo a Nacho Scocco, que está en el país (River), y a Maxi Rodríguez, que está cruzando el río (de la Plata, en Peñarol de Uruguay). Al Gato lo siento, pero al estar en México uno no ve tanto esos partidos. Pero es una verdadera pena que los tres no estén en el club. Igual, uno trabajará para poder repatriarlos en otra situación de Newell's. Nosotros cometimos errores.

¿Entendés a los jugadores referentes que reclamaron en el gremio por el marcado atraso salarial que tenían y necesitaban cobrar?

Los referentes no tienen culpa de nada de lo que pasó. Acá la culpa es nuestra de no haber podido manejar la situación de una mejor manera. Además, había una deuda muy importante, sobre todo en primas que venía de la dirigencia anterior que se hizo una pelota. Nos tocó luchar contra eso, pero los referentes no tienen nada que ver. Ellos fueron los voceros del plantel y cumplieron con su deber. Acá la culpa ha sido de la dirigencia.

En el futuro uno cree que son jugadores que siempre van a tener abiertas las puertas del club para volver, ¿es así?

Por supuesto que sí. Son ídolos, son hinchas de Newell's, son gente de la casa que saben todo lo que pasa en el club y yo como hincha y como dirigente los quiero volver a tener acá. Esta es su casa y las puertas están abiertas para cuando ellos crean que están dadas las condiciones para volver.

Hablando de un referente que sigue en el club como Luciano Pocrnjic, que hubo clubes interesados en sumarlo, ¿cómo está su situación?

Hubo un sondeo, nada formal. Fueron charlas informales. Hasta ahora de club a club no hay nada. Hoy es jugador de Newell's, estamos contentos que esté en el equipo y es fundamental para nosotros.

¿Cómo está la situación con Víctor Figueroa?

En lo personal no hablé con Víctor. Creo que aún no llegó de las vacaciones. Pero también es un referente y que hace varios años que está en el club. Nosotros lo queremos en el equipo. Y si no fuera así por una cuestión personal lo escucharemos y respetaremos su decisión. Acá lo importante es que cada jugador que esté en Newell's lo haga contento de estar en la entidad.

¿Hablaron con Brian Sarmiento para ver si sigue?

Habló Eduardo (Bermúdez) con Brian y le manifestó el apoyo de toda la dirigencia para que siga con nosotros. Lo esperamos para que el 3 de enero arranque la pretemporada acá, a menos que surja un imprevisto o algo en el medio.

¿Si lo autoriza el juez Bernardello será el primer refuerzo?

Hay un acuerdo de palabra y está cerrado el monto del contrato. Este es otro ejemplo de un jugador que es hincha del club. Realmente Hernán hizo todo para facilitar la negociación. Entendió nuestra situación económica y resignó mucho dinero al aceptar un contrato que de acuerdo a su trayectoria y calidad futbolística es mucho más bajo de lo que tendría que ganar.

Otro ex Newell's es Mauricio Sperduti, que está en Banfield. ¿Hay chances de que regrese?

Hay chances de que regrese. Todavía no está cerrado. Estamos trabajando en los números. El jugador está poniendo todo de su parte para poder hacerlo.

El delantero Fernando Márquez es un jugador que les interesa. El propio Juan Manuel Llop dijo que habló con él. ¿Es viable su arribo a Newell's? ¿Puede haber un enroque con Héctor Fértoli, que lo pretende Defensa y Justicia?

Puede ser. La idea es esa. Juan Pablo Vojvoda (DT de Defensa) lo quiere al Rayo Fértoli. Y nosotros queremos al Cuqui Márquez, pero todavía no está nada cerrado. Hay que ser cautelosos más allá de que la negociación está avanzada. Podrían darse dos préstamos cruzados sin cargo para ambos.

Otro jugador que sonó para venir a Newell's es Maximiliano Cuadra, delantero de Racing.

No. Nunca nos comunicamos con el jugador. No hay ninguna oferta formal. Estuvo en la lista del Chocho, pero hoy Cuadra no va a venir a Newell's.

¿Cuál es la situación de Mauro Guevgeozian, la idea es rescindirle el contrato?

Estamos esperando hablar con el jugador, pero en un principio la idea sería que el delantero pueda ir a otro equipo donde tenga más minutos. Pero hay que esperar a sentarnos con Mauro.

¿Y Luis Leal, que fue una de las gratas revelaciones, seguirá en el Parque?

Luis se quiere quedar a toda costa en el club. Nosotros lo queremos, el DT lo quiere y el representante se está portando muy bien. Estamos tratando de negociar una deuda referente al pase del jugador, al préstamo inicial, no a los sueldos.

¿Cómo lo notás al Chocho Llop, al que le dieron un respaldo total para que siga en el cargo en 2018?

El Chocho en este momento está de vacaciones en Ecuador. Todos los días nos contactamos. El sabe que tiene todo el apoyo incondicional de la dirigencia para que siga al frente del equipo y promoviendo a los juveniles.

¿Van a lanzar una campaña de socios?

Sí, vamos a lanzar una campaña de socios el 1º de enero con grandes beneficios para quienes quieran hacerse socios nuevos. La idea es dar más beneficios a los asociados. Será hasta el sábado 27 de enero, en el debut ante Arsenal en el Coloso.

¿Cómo está el tema con el salario de los empleados?

Siempre hay charlas. Se trata de mantener al empleado informado. Estamos debiendo una parte del salario de noviembre que tienen que cobrar en diciembre. La semana pasada se les dio un vale y el viernes se dará otro para que puedan pasar las fiestas de una mejor manera. Se está diagramando todo para que a partir de enero esté normalizada la situación y puedan cobrar al día como corresponde.

¿Cuándo Newell's podrá tener una economía más previsible y un funcionamiento de la tesorería que no sea tan complejo? ¿Creen que en el lapso del actual mandato lo podrán lograr?

Por supuesto. Es prioritario lograrlo en este mandato y ya a finales de 2018 deberíamos tener una situación económica tranquila. Para desde allí empezar a programar la manera para achicar la deuda del club que viene desde hace tantos años. Obvio que no es fácil, pero para ello depende mucho la venta de jugadores. Debe haber un técnico que avale a los juveniles y que haya un proceso de inferiores que pueda sacar futbolistas que se potencien en la máxima categoría. Hay que ser optimistas y seguir trabajando.

Está el proyecto de que luego del Mundial regresen los hinchas visitantes, ¿Newell's que postura adoptará?

Newell's no va a recibir público visitante por una cuestión simple que está a la vista de todos. La capacidad de nuestro estadio es para nuestros socios e hinchas que colman el Coloso fecha a fecha. No tenemos lugar para darle al visitante. Sí vamos a aceptar la invitación de otros clubes que nos permitan llevar a nuestros simpatizantes a sus canchas.

Hubo algunos pasacalles en la ciudad que fueron duros con determinados directivos de Newell's. ¿Qué opinás?

Vi fotos y me puso muy mal la situación, sobre todo por José (Menchón) y Sebastián (Orsini), quienes son dos personas muy correctas. Dejan muchas cosas de lado para trabajar por Newell's gratuitamente. Lamentablemente no deja de ser una acción de cobardes porque los pasacalles son anónimos. Estaría bueno que la gente que los hizo dé la cara y debatan sus ideas frente a frente con la directiva. Esto no suma para hacer un Newell's mejor.