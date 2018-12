Lo de Cabezas pasa a junio

Además de la contratación de refuerzos y alguna que otra posible venta, en Central trabajan bajo otros lineamientos en lo que hace al armado del plantel para encarar el primer semestre de 2019, en el que el canalla tendrá, entre otros desafíos, nada menos que la Copa Libertadores de América. La situación de Oscar Cabezas es una de las historias por resolver. El colombiano seguirá en Central, pero estaba la posibilidad de que Central haga uso de la opción por la compra definitiva del pase, algo que, al menos por ahora, no se efectivizará. En principio, la misma se haría a mediados del año próximo, lo que tendría un costo mayor al que hubiera tenido ahora en diciembre.

La idea primaria era hacer uso de la opción de compra en este fin de año. De haberlo hecho el canalla debía abonar 800 mil dólares a Patriotas de Colombia, club dueño del pase del zaguero. Pero teniendo en cuenta la erogación de dinero que haría Central en este mercado de pases hizo que la situación de Cabezas fuera repensada.

Cabezas hasta aquí dejó una muy buena impresión en Arroyito, especialmente del lado de la dirigencia, y siempre se tuvo la idea de comprar el pase. Es más, había una decisión casi tomada de hacerlo ahora, pero tras algunas cuestiones llevaron a "patear para adelante" el tema.

A mediados de 2019 Central tendrá una nueva chance de adquirir el pase del colombiano, pero allí el pago deberá ser de un millón de dólares.

No obstante, dentro de seis meses se volverá a evaluar el tema. Es que también estará la posibilidad de hacer uso de la opción de compra por Miguel Barbieri. Si el ex Racing levanta su nivel y se gana un lugar en el equipo también se anotara en la carrera para continuar en Arroyito. Y es más, dentro de seis meses también debe regresar de su préstamo José Leguizamón, quien se encuentra en Olimpia de Paraguay. Leguizamón debió ser cedido nuevamente al club guaraní porque no había tenido un buen rendimiento, pero en Central querrán ver en qué nivel regresa y será otra de las alternativas para evaluar junto a Cabezas y Barbieri.