Llegó la primera prueba de fuego para el Newell's del Ogro Fabbiani

Esa designación recayó sobre Fabbiani, un viejo conocido de la casa, que tuvo un buen paso como jugador, dejó un muy buen recuerdo en los hinchas y ahora en calidad de entrenador siempre expresó sus intenciones de venir a dirigir al Parque.

“Vengo a cumplir un sueño y si era por mí hubiera estado en el clásico”, señaló el DT en su primera rueda de prensa como técnico de Newell’s, que se desarrolló en el predio de Bella Vista. Esa es su determinación. Ese es su estado de ánimo.

La máxima exigencia para el Ogro Fabbiani

A los 41 años, el Ogro viene de sumar kilometraje y experiencia en el ascenso con Fénix y Deportivo Merlo, y en primera con Riestra. En este momento, Newell’s representa para su recorrido como técnico el examen de mayor relevancia.

Fabbiani.jpeg Cristian Fabbiani hará su estreno como técnico leproso ante Barracas Central, como visitante.

En ese marco se entiende que esa curva de progreso que está exhibiendo como entrenador, su edad, su fuerza y carácter desacartonado, le puede jugar a favor para convertirse en un efectivo revulsivo para un Newell’s que se sigue enterrando en su propia crisis y que no logra dar con alguien que pueda sacarlo de esta situación y llevar al equipo a puestos de real protagonismo.

Newell’s no pelea un torneo hasta el final desde la época del Tata Martino y a Fabbiani no le quedará otra que lidiar con esa mochila pesada, indeseada, que cargan todos en el Parque desde hace mucho tiempo, y que se transformó en el incómodo contexto de necesidades que acompaña cada inicio de cada proceso.

Un entrenador con discurso sencillo

Tras la densa oratoria y las sistemáticas modificaciones de Soso que nunca lograron convencer a los jugadores y que sólo generaban dudas, ceguera y aturdimiento colectivo, llegó Fabbiani con un manual de acción muy diferente.

De acuerdo a lo que trascendió desde el complejo Griffa, el Ogro vino a instalar nuevas modalidades, otro tipo de lineamientos y reglas desde una postura de mayor complicidad y cercanía con sus dirigidos. Su idea parece pasar por promover orden y simpleza, criterio y sentido común en las decisiones, para darle confianza a los futbolistas, y no exigirlos más de la cuenta, no exponerlos ante sus limitaciones, para no hundirlos en otro mar de confusiones.

A despegarse del fondo

El conjunto rojinegro precisa comenzar a sumar para empezar a despegarse del lote de fondo de la zona A del torneo Apertura. Viene de cinco caídas y una victoria en el certamen, que crearon un escenario de incertidumbre y urgencias que atenta contra sus propias intenciones de crecimiento.

Necesita cosechar de visitante, condición en la que todavía no logró sumar en esta competencia.

Hoy, en el espejo retrovisor inmediato sobrevuelan tres derrotas al hilo, que incluyen el clásico, y que derivaron en una estación de replanteos que permitió la llegada del Ogro Fabbiani. En Newell’s se abrió una nueva era y, como tal, por definición, por esencia, siempre renueva las expectativas.

image - 2025-02-23T181459.232.png El Ogro Fabbiani entrenó para que Newell's sea un conjunto compacto defensivamente- CANOB Oficial

Enfrente estará Barracas Central, un adversario incómodo, que habitualmente goza de guiños de ayuda desde los escritorios más encumbrados del fútbol argentino, y que siempre se las arregla dentro de la cancha para convertirse en un duro escollo para cualquiera.

Fabbiani conoce las particularidades del terreno donde arribó. Habrá que ver si con sus arengas motivacionales y una receta más sencilla y directa consigue reanimar a un Newell’s que está por el piso, y que no logra esbozar síntomas de reacción.