Lionel Scaloni se enojó con Chiqui Tapia y el presidente de la AFA disparó: "A este lo inventé yo"

Claudio Tapia y Lionel Scaloni, cara a cara. Al DT no le gustó la "fiesta" que organizó el Chiqui en su habitación con otros dirigentes.

Si bien esto generó malestar en Scaloni, no fue la única situación que elevó su fastidio. La medianoche del miércoles sintió una serie de ruidos y música que provenían desde el piso del hotel donde se aloja la delegación y que no dejaban descansar a los jugadores y al cuerpo técnico, algo que terminó de enojar al ex jugador.

En ese piso está ubicada la suite que ocupa Tapia, quien este 20 de septiembre cumplió 55 años. Un rato antes había festejado con una torta junto a los jugadores y al mismo Scaloni. Algunos dirigentes decidieron organizarle luego un festejo al presidente de la AFA en su habitación.

El enojo de Scaloni fue tal que decidió quejarse en la recepción por los ruidos, aun sabiendo que provenían de la habitación de Chiqui Tapia, según publicó el portal Nexofin. A los pocos minutos, un conserje del hotel se dirigió a la habitación del piso 12 y le pidió a los allegados de Tapia que bajaran el volumen y les advirtió que los integrantes de la selección argentina estaban molestos con los ruidos. El empleado del hotel se sorprendió al ver la cantidad de gente de “fiesta” en la suite de Tapia.

Lo sucedido no cayó para nada bien en Chiqui, quien -según cuentan testigos- disparó: “A este lo inventé yo y ahora me manda mensajes por los botones del hotel”.

Esta no fue la primera vez en que el Chiqui se enoja con el entrenador. La anterior situación generó rispideces cuando Scaloni demoró su renovación de contrato y hasta mandó a la AFA a hablar con su nuevo representante.