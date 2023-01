Lionel Scaloni reveló cómo empezó la historia del amor por su esposa

Messi, Julián Álvarez, Scaloni y Dibu fueron nominados al premio The Best de la Fifa

“Vivo en Mallorca porque mi esposa es de aquí. La conocí en 2008, cuando vine a jugar", contó el entrenador oriundo de la localidad santafesina de Pujato. Y añadió: "La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31, y yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio. Fue un flechazo”, confesó Lionel Scaloni .

El entrenador que llevó a Argentina a conseguir su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 siguió: “Me pasé cuatro meses buscando su teléfono. En esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra… Tuve que encontrarla y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi tenía que volverme". Y agregó: "Así que empezamos a hablar, a salir, y como se me vencía el préstamo le dije: ‘Me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas’, y a los dos meses se vino a Italia".

Lionel Scaloni contó que precisamente en ese país, Italia, tuvieron a Ian, su hijo mayor. "Noah, el más chiquito, nació acá en la isla”, dijo en referencia a Mallorca.

Con respecto a vivir en Argentina, Lionel Scaloni dijo que no cree que fuese un inconveniente para su familia, aunque enfatizó que hay muchos jugadores de la selección que viven en el extranjero y dio a entender que por esa razón prefiere mantener su actual residencia.