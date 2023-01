Lionel Scaloni viajará al país para renovar su vínculo con la selección

Messi, Julián Álvarez, Scaloni y Dibu fueron nominados al premio The Best de la Fifa

“En estos días estoy viajando para Buenos Aires y espero sentarme con el presidente (Claudio Tapia), reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé cuándo voy a viajar, estoy bien con la familia y disfrutando. Entiendo la urgencia, pero hay cosas más importantes”, aseguró Scaloni en una entrevista con "El partidazo de Cope", de España.

Ya desde antes de su consagración en Qatar había recibido ofrecimientos para dirigir a algunos clubes, algo que nunca hizo. Sin embargo, por ahora esa ida no lo desvela: “Estoy bien donde estoy y seguiré entrenando. Estar en una selección me permite estar en mi casa, con mi familia y eso es un lujo, lo mejor. En algún momento llegará un club, pero lo importante a veces son otras cosas. La familia y los nenes te tiran mucho y poder estar con ellos es importante”.

Tal como Carlos Salvador Bilardo nunca pudo perdonarse los dos goles que le hicieron a Argentina de pelota parada en la final de México 1986, Scaloni también se lamentó del desarrollo del partido ante Francia por la enorme superioridad del equipo nacional que nunca debió llegar a los penales. "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla. Hasta hoy pienso que fue una lástima no cerrar el partido en los 90 minutos", expresó.

Por último, el oriundo de Pujato se refirió a como es entrenar a Lionel Messi y hasta reveló una charla que tuvieron antes del Mundial: "Nos enteramos que íbamos a ser interinos de la selección mayor. Entonces con Pablo Aimar hicimos una videollamada con Messi porque era el capitán. Le dijimos que íbamos a sumir y él se reía, esa fue la primera reacción. Estaba contento porque con Pablo tiene gran relación. «Me parece bárbaro, espero que les vaya bien». Por nuestra parte dijimos te esperamos, no había apuro porque teníamos que hacer una renovación. Él vino a los 7 u 8 meses y encontró un grupo increíble”.

Además, aseguró que dirigirlo “no es difícil” y que a él como a otros jugadores no hay mucho para corregirles. “Sí podés indicarle que haga alguna presión o la manera de atacar. Se le explica lo que uno quiere del equipo. Igual él para presionar y robar pelotas es el número uno”, sentenció Scaloni en una extensa charla donde recorrió diversos temas.