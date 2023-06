Lionel Scaloni: "Me siento encantado de estar acá con Maxi"

La figura de Lionel Scaloni concitó la atención de todos apenas arribó al Coloso. El entrenador de la selección argentina no dudó en participar de semejante fiesta, a pesar que hasta hace unos pocos días estuvo de gira con el representativo nacional. "Me siento encantado de estar acá con Maxi", manifestó el DT, surgido al igual que la Fiera en el club del Parque.

Scaloni charló luego con Espn y tuvo luego palabras elogiosas para José Pekerman, exentrenador suyo en el seleccionado argentino y que forma parte de la transmisión de esa señal. "Estaba escuchando a José y cada vez que lo hago se me vienen grandes recuerdos. Todo el cuerpo técnico le tiene un aprecio enorme", declaró.

"Que no haya podido ganar el título mundial no quiere decir que no hayan dejado un legado. Parte de ellos también está en esto que conseguimos", subrayó.