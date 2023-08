Lionel Scaloni demora dar la lista de Eliminatorias por algunos "tocados"

Mascherano ya consiguió un amistoso contra el seleccionado sub-23 de Bolivia el sábado 9 de septiembre y piensa citar a futbolistas que actúan en América y no en Europa, porque quiere ir conociendo a algunos jugadores que no tuvo bajo su órbita anteriormente. Por eso y aunque le gusta, no estará el ex River Lucas Beltrán, hoy en la Fiorentina.

Y de los clubes argentinos, la idea es convocar a no más de dos jugadores que estén actuando como titulares en las primeras divisiones de sus clubes.

En principio los que están en la mira del Jefecito entonces son estos futbolistas: Leandro Brey (Boca), Bruno Zapelli (Athlético Paranaense), Alan Velasco (Dallas), Marco Di Cesare (Argentinos), Marco Pellegrino (Platense), Exequiel Zeballos (Boca), Cristian Medina (Boca), Luca Langoni (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Pablo Minissale (Argentinos), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Juan Sforza (Newell's), Juan Nardoni (Racing), Lautaro Giaccone (Central), Aaron Quirós (Banfield) y Abiel Osorio (Vélez).