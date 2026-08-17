Leones FC se impone a Cambaceres jugando en el predio de Newell's por primera vez

El equipo de la familia Messi, que no jugó la fecha pasada, vence a Cambaceres en un triunfo necesario para consolidarse en el Reducido de la Primera C

Leones FC inicia un ataque en el mediocampo ante la oposición de los volantes de Cambaceres.

Leones FC obtiene un gran triunfo de local ante Defensores de Cambaceres , en partido disputado en el complejo Jorge Griffa de Bella Vista. Con goles de Gustavo Britos y Cristian Bonesso, se impone merecidamente en el estreno del interinato de Alejandro Ojeda como DT.

Con la necesidad de volver al triunfo, Leones FC salió decidido con toda la enjundia en busca de la apertura del marcador y a los 7', contó con la primera situación, cuando Adrián Collera quedó solo ante el uno del Rojo, su remate fue muy anunciado y Calvo en gran reacción la mandó al córner.

En la contra, a los 9', llegó la grosera falta de Alegre sobre Dago Sánchez (ex Argentino) dentro del área y el árbitro Iván Castelu Coca Ignoró un claro penal para Cambaceres ante la sorpresa de todos los presentes.

Con el correr de los minutos el trámite se hizo de ida y vuelta y a los 14' llego la falsa salida del golero Calvo, quien pifió el remate y Gustavo Britos con todo el arco a disposición aprovechoó el regalo para poner el 1 a 0.

Tras ponerse al frente del marcador, el equipo del nuevo DT (interino) Alejandro Ojeda jugó tranquilo, hizo circular la pelota y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Cambaceres.

En el mejor momento de Leones, llegó el perfecto centro desde la derecha ejecutado por Vieyra, de arremetida Britos fusiló a Calvo y el uno la mando al córner. Pero esa jugada fue una insinuación de lo que iba a venir a los 35', con la perfecta definición de Cristian Bonesso dentro del área para poner el 2 a 0 merecido.

En los minutos finales, la visita sintió el impacto, se adelantó en el terreno y fue en busca del descuento sin ideas. Y así se fueron al descanso.

Un gran gesto de Cambaceres

Los jugadores del equipo de Ensenada posaron antes del partido con un trapo pintado a mano, con la frase: "Fuerza familia Messi, Cambaceres te abraza". Un gran gesto que mereció el aplauso de los presentes cuando arreciaba el agua antes del partido.