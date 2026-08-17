La Capital | Ovación | Leones FC

Leones FC se impone a Cambaceres jugando en el predio de Newell's por primera vez

El equipo de la familia Messi, que no jugó la fecha pasada, vence a Cambaceres en un triunfo necesario para consolidarse en el Reducido de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de agosto 2026 · 16:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leones FC inicia un ataque en el mediocampo ante la oposición de los volantes de Cambaceres.

Leones FC inicia un ataque en el mediocampo ante la oposición de los volantes de Cambaceres.
Leones FC se impone a Cambaceres jugando en el predio de Newells por primera vez

Leones FC obtiene un gran triunfo de local ante Defensores de Cambaceres, en partido disputado en el complejo Jorge Griffa de Bella Vista. Con goles de Gustavo Britos y Cristian Bonesso, se impone merecidamente en el estreno del interinato de Alejandro Ojeda como DT.

Con la necesidad de volver al triunfo, Leones FC salió decidido con toda la enjundia en busca de la apertura del marcador y a los 7', contó con la primera situación, cuando Adrián Collera quedó solo ante el uno del Rojo, su remate fue muy anunciado y Calvo en gran reacción la mandó al córner.

En la contra, a los 9', llegó la grosera falta de Alegre sobre Dago Sánchez (ex Argentino) dentro del área y el árbitro Iván Castelu Coca Ignoró un claro penal para Cambaceres ante la sorpresa de todos los presentes.

Con el correr de los minutos el trámite se hizo de ida y vuelta y a los 14' llego la falsa salida del golero Calvo, quien pifió el remate y Gustavo Britos con todo el arco a disposición aprovechoó el regalo para poner el 1 a 0.

Tras ponerse al frente del marcador, el equipo del nuevo DT (interino) Alejandro Ojeda jugó tranquilo, hizo circular la pelota y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Cambaceres.

En el mejor momento de Leones, llegó el perfecto centro desde la derecha ejecutado por Vieyra, de arremetida Britos fusiló a Calvo y el uno la mando al córner. Pero esa jugada fue una insinuación de lo que iba a venir a los 35', con la perfecta definición de Cristian Bonesso dentro del área para poner el 2 a 0 merecido.

En los minutos finales, la visita sintió el impacto, se adelantó en el terreno y fue en busca del descuento sin ideas. Y así se fueron al descanso.

Un gran gesto de Cambaceres

Los jugadores del equipo de Ensenada posaron antes del partido con un trapo pintado a mano, con la frase: "Fuerza familia Messi, Cambaceres te abraza". Un gran gesto que mereció el aplauso de los presentes cuando arreciaba el agua antes del partido.

Noticias relacionadas
Alejandro Ojeda y su ayudante Daniel Alfonso, entrenador interino y ayudante de Leones FC, el equipo de los Messi.

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Alan Rodríguez grita con alma y vida su gol ante Barracas para el triunfo de Central. Lo acompaña Badaloni. 

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Walter Mazzantti fue desequilibrante por la banda y convirtió el segundo gol de Newells.

Walter Mazzantti: "Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante"

El equipo de Newell’s, con Lucas Carrizo y Lautaro Giannetti, primero y tercero arriba, desde la izquierda

La zaga del Newell's de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Jorge Almirón tras la gran victoria: Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta

Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

Lo último

Leones FC se impone a Cambaceres jugando en el predio de Newells por primera vez

Leones FC se impone a Cambaceres jugando en el predio de Newell's por primera vez

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor reveló que entre enero y julio recibió 1.841 quejas en ese rubro, un 76.9 % más respecto del mismo período en 2025
En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros
Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte
La ciudad

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

Pablo Javkin: Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia
La ciudad

Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos

Día del Niño: jugueterías de Rosario calculan una caída en las ventas del 10%

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Día del Niño: jugueterías de Rosario calculan una caída en las ventas del 10%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Jorge Almirón tras la gran victoria: Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta

Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

La Favorita, cada vez más cerca de quedar en manos de capitales uruguayos

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Ovación
Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de enfrentar a Corinthians

Walter Mazzantti: Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante

Walter Mazzantti: "Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante"

La zaga del Newells de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

La zaga del Newell's de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

Policiales
Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta
Policiales

Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

La Ciudad
En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros
La ciudad

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos de consumidores por servicios financieros

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

Pablo Javkin: Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia

Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial
Información General

Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial

El oficialismo en el Senado se enfoca en el paquete de medidas económicas
Política

El oficialismo en el Senado se enfoca en el paquete de medidas económicas

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %
Política

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %

Polonia inauguró la estatua de la Virgen María más alta de Europa
Información General

Polonia inauguró la estatua de la Virgen María más alta de Europa

Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron sus campañas presidenciales en Brasil
El Mundo

Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron sus campañas presidenciales en Brasil

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km
Novedades

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km

Tres motivos dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece
La Ciudad

Tres motivos dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro
Política

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

Por Matías Petisce
Ovación

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal
Policiales

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína