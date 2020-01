Y Jeremías Ledesma se sentó en la conferencia de prensa hoy en Arroyo Seco y como buen arquero que es despejó todas las especulaciones en torno a su futuro, ratificando que más allá de las gestiones preexistentes entre Central y San Lorenzo, hubo decisiones convergentes entre lo que él deseaba y lo que el propio técnico Diego Cocca sostuvo. "Quiero quedarme a pelear lo que viene", aseguró.

"Siempre me manejé con cautela y tranquilidad. La decisión la había tomado hace unos 15 o 20 días y ayer mi representante dijo lo mismo. Por ahora, es una decisión personal no ir a San Lorenzo. Después, uno no quita la posibilidad de irse en algún momento. Me quiero quedar seis meses acá para pelear lo que viene, que creo que es lo más importante", explicó.

"Tengo entendido que Diego (Cocca) dijo que no en el momento en el que San Lorenzo se comunica con una oferta, así que ahí se terminó el tema y salí a aclararlo el fin de semana para que no se generen confusiones sobre mi decisión de quedarme", dijo Ledesma con claridad en rueda de prensa en Arroyo Seco.

"Que hayan existido varias reuniones no quiere decir nada de que se haya avanzado con lo mío. Seguramente después se habrán juntado varias veces más por Barrios cuando la dirigencia le dijo que yo no iba a ir a San Lorenzo", especuló el arquero canalla.

Ledesma ratificó que en el 2020 arrancaron con un clima positivo y con idéntico mensaje. "Venimos con el mismo clima positivo de todo lo que se viene consiguiendo, que no es poca cosa, metimos varios partidos con muchos goles los que nos permitió ganar en confianza porque era lo que nos estaba faltando", contó.

"Seguimos con el mismo mensaje: pensar que estamos bien, estamos positivos y que estamos unidos como grupo para pelear cosas importantes", añadió.

Luego el guardavalla puso en valor el regreso de Marco Ruben, al quien calificó como "un refuerzo impresionante", y en ese sentido amplió su concepto al ratificar que "ya sabemos lo que genera él para el equipo y para la institución, así que es muy importante para nosotros".

Relativizó su condición de capitán con el regreso de Ruben, quien antes de emigrar cumplía ese rol: "No tengo ningún tipo de problema en darle la cinta de capitán a Marco. Es un referente para todos por la trayectoria que hizo, no me molesta, yo reconozco lo que es Marco, él fue mi capitán años atrás".