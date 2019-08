Ledesma: "No cierro ninguna puerta"

“No cierro ninguna puerta”, declaró Jeremías Ledesma. Lo hizo de manera convincente, apelando en reiteradas ocasiones al compromiso, la dedicación que le debe dispensar a la camiseta que defiende. Hoy es la de Central, pero sabe que podría ser otra en caso de que llegue alguna oferta importante, que el club considere viable, antes de que cierren los libros de pases en Europa o en México. El arquero mostró marcado aplomo ante la consulta sobre su idea acerca de una posible transferencia, más teniendo en cuenta que ayer se confirmó que Leonardo Gil no irá a Colo Colo (ver página 2). Es que durante estos meses siempre se habló de que el jugador de Pergamino (al igual que Gil y Lovera) era uno de lo principales candidatos a emigrar.

“Siempre dije que pienso dónde estoy parado y hoy estoy parado acá. Después si llegan ofertas se ve. La única propuesta concreta fue de Atlas de México, pero por lo que sea no se dio. Se habló de que me podía ir a América, también que a mitad del torneo pasado me habían vendido a River. Eso no favorece al jugador porque uno quiere estar tranquilo y lo que se genera con eso es justamente intranquilidad. Porque caminás por la calle y la gente te dice «no te vayas a River, no nos hagas esto, no nos traiciones». Se hace difícil cuando se habla mucho para revertir la situación personal. Uno quiere estar tranquilo para rendir lo mejor posible”, sostuvo el arquero auriazul.

Y agregó: “Hubo casos, como los de Pinola y Larrondo, en los que el hincha quedó muy tocado porque siente que uno lo está traicionando, aunque sea una decisión justa. Esto es un deporte y uno se debe a la camiseta que va a vestir o la que está vistiendo. La gente tiene que entender eso, más allá de que sea difícil. Yo voy a rendir al ciento por ciento acá en Central y si me toca en otro lado trataré de rendir de la misma forma. Siempre dije que no cierro ninguna puerta porque las posibilidades pasan muy pocas veces y las aprovechás o no. En su momento aposté por Central y me quedé un año más en el banco cuando tenía un lugar para ir a atajar. Son tomas de decisiones que uno hace”.

Lo concreto es que por estos días es jugador de Central, por eso “hoy pienso en eso porque es donde estoy. Si llega una oferta no cierro puertas, lo analizaré yo como lo hará la comisión directiva. Verán si es viable o conveniente venderme desde lo económico. Estoy dispuesto tanto a quedarme como a irme, pero siempre brindándome al máximo donde me toque”.

¿Novedades en estos últimos días? “No estoy en el tema. Entreno a full. Mi representante me comenta todo y hasta hoy no llegó nada”, esgrimió.