Ledesma: "Mi ciclo en Central podría ir finalizando"

Casi 30 minutos de conferencia (a través de Zoom) de Jeremías Ledesma sirvieron para conocer el pensamiento del arquero canalla respecto de varias cuestiones. De todas entregó un título, pero el que más rebote tuvo fue el que tiene que ver con su continuidad y la posibilidad de que sea transferido. “Uno sabe cuándo hay un ciclo que finaliza”. No hacen falta aclaraciones. La claridad conceptual del capitán Ledesma está mucho más allá. Porque si bien aclaró que “hoy no hay ninguna oferta” dejó en claro que está expectante porque ello ocurra y si sucede está dispuesto a analizarla. “No descarto irme”, tiró.

La frontalidad con la que suele manejarse Ledesma no admite discusión. De hecho poner en palabras un sentimiento que seguramente va a contramano del de los hinchas no es poca cosa. “Ya es un ciclo que podría ir finalizando en Central”, declaró sin medias tintas ante la consulta sobre su futuro en la conferencia que organizó el club y que se llevó a cabo por teleconferencia.

Tampoco es que la posibilidad de que Ledesma pueda dejar Central sea algo que sorprenda a los hinchas. Hace más de un año que se viene hablando de que es uno de los futbolistas con más chances de ser transferido. Si eso no sucedió en el último mercado de pases es porque el arquero decidió quedarse en Arroyito, “hasta que Central estuviera salvado del descenso”. En aquella oportunidad se plantó con firmeza, desoyendo una mejor propuesta económica, pero lo de ahora es una nueva historia, un capítulo aparte en medio de lo que considera un “salto en su carrera”.

Uno sabe cuándo hay un ciclo que finaliza. No descarto irme

¿Hay alguna oferta sobre la mesa? Las partes involucradas dicen que “no”, pero se está trabajando para que el club pueda concretar una transferencia. “Siempre dije que no me iba a ir pero que si en junio llegaba alguna oferta, después de que se confirmara que el equipo no descendiera, que la iba a analizar con mucho más interés que el que tuve en enero con San Lorenzo. La realidad es que no hay ninguna oferta porque el fútbol está parado, más allá de que en Europa están volviendo. Quería dejar a Central fuera del descenso y Central hoy no va a descender, por eso si llega alguna oferta me sentaré a analizarla. Tengo una edad en la que siento que debo despegar y hacer una carrera en otro club. No descarto irme. En enero dije que no me iba, pero ahora cualquier oferta que me seduzca podría ser aceptada. Ya es un ciclo que podría ir finalizando en Central”, relató Ledesma, prácticamente sin lugar a segundas lecturas.

Siempre dije que no me iba a ir pero que si en junio llegaba alguna oferta la iba a analizar

Y agregó: “Uno siempre tiene algo más para dejar pero también sabe cuándo hay un ciclo que finaliza. Cuando debuté fue un sueño logrado, después pude salir campeón y será la copa más importante de mi vida. La próxima meta era no descender y ahora lo es poder despegar, ojalá hacia una gran carrera. Esto no quiere decir que ya haya llegado una oferta y que me voy a ir, porque la pandemia hizo que todo lo que uno tenía planeado se cayera o se frenara”, dijo, aunque relativizó un poco el tema cuando apuntó: “No sé si va a haber una oferta”.

Ledesma2.jpg En el Gigante. Ledesma fue uno de los jugadores más regulares. Héctor Río / La Capital

Lo que sí tiene en claro Ledesma es que en caso de irse ya no podrá hacerlo de la forma que hubiese querido, que es “pudiéndome despedir de la gente en la cancha, dándole un triunfo. Hoy son otras las condiciones y como se dé habrá que aceptarlo”.

Aunque ya a más a título personal advirtió que privilegiará “más lo deportivo que lo económico”. Por eso adujo que “si hubiese sido lo económico hubiera aceptado la propuesta de San Lorenzo, que me pagaba mejor que un club mexicano, que también se interesó en mí el año pasado. Yo voy más a lo deportivo. Si crecés deportivamente, lo económico viene de la mano. Me fijo en lo que pueda llegar a progresar y en el lugar en el que me toque estar quiero entregarme al ciento por ciento. No me importa si son millones, miles o pocos pesos, lo que quiero es sentirme cómodo en el lugar donde voy a estar”.

"Necesitamos volver urgente"

Con el retorno del fútbol bajo un enorme signo de pregunta, Jeremías Ledesma consideró que ya es tiempo de retornar, al menos a los entrenamientos. Entiende los problemas que hay, pero hasta llegó a decir que “el tema se politizó mucho”. Es más, hasta comparó la situación argentina con la de España cuando advirtió que allá “la actividad volvió con más de 800 muertos por día”, seguramente pasando por alto el detalle de que España -donde aún el fútbol no volvió- está en otra etapa de la pandemia. Incluso extrañó que hablara de lo que sucede en Brasil (reconocido por él mismo como el segundo país en el mundo con más casos de coronavirus), donde “entendieron que el atleta de alta competencia no puede estar parado durante 80 días. La estoy pasando mal. Hace 80 días que no me tiro al pasto. Tengo la posibilidad de tener una cinta, pero ¿cuanto kilómetros corro en un partido?”, dijo el arquero, quien dudó de que el parate tan largo tenga que ver con que “esperan que pase el 30 de junio por todos los contratos que se vencen”.

La actividad volvió con más de 800 muertos por día

“Central y otros clubes tienen la infraestructura para hacer los testeos. Acá el día que más gente falleció fueron 30 personas y estamos hablando de que ni siquiera se habla de la vuelta del fútbol”, tiró el arquero. Y agregó: “Esto que digo no es en contra de nadie, de ningún gobierno ni nada, pero hace 80 días que estamos sin salir de casa”.