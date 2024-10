LeBron James hizo historia y sumó otro récord: es el primero en jugar con su hijo en la NBA

"Me he perdido muchas cosas y poder trabajar junto a mi hijo es uno de los mayores regalos que recibí", dijo LeBron.

LeBron James hizo historia en el inicio de la temporada 2024-25 de la NBA. Y no sólo por su juego en Los Ángeles Lakers , sino porque compartió cancha con su hijo Bronny. De esta forma, el eterno jugador se convirtió en la primera dupla padre-hijo en jugar juntos en la NBA y tras el partido no pudo ocultar su enorme emoción.

“Ese momento, nosotros estando en la mesa de anotadores juntos y entrando al partido juntos, es algo que nunca olvidaré. No importa cuántos años tenga, no importa si mi memoria se desvanece con el tiempo o lo que sea, nunca olvidaré ese momento”, aseguró James.

“Es la familia, la familia ha estado siempre por encima de todo. He perdido mucho tiempo por mi compromiso con esta liga, estando fuera a veces, me he perdido muchas cosas y poder trabajar junto a mi hijo es uno de los mayores regalos que el hombre de arriba me ha dado nunca”, completó LeBron.