Leandro Somoza: "No será fácil reemplazar a Marco Ruben"

El cierre de campeonato estuvo todo teñido por la despedida de Marco Ruben . Eso quedó claro y la victoria, con gol incluido, hizo pasar a segundo plano todo lo demás. Pero Leandro Somoza sabe más que nadie que el futuro ya llegó. Que el presente es tumultuoso y que deberá poner su impronta para formar el plantel que se viene para un semestre donde habrá elecciones, donde no se puede fallar. Pero claro, el técnico hizo foco en dos cuestiones. En el 9 de oro, de quien dijo que no será fácil reemplazarlo y que más bien apuesta a fortalecer el grupo. Y en la Copa Argentina que tiene a la vuelta de la esquina, donde tampoco puede distraerse, y que por eso mismo las definiciones sobre algunos jugadores como Emiliano Vecchio o Lucas Gamba serán para después, como la llegada de los necesarios refuerzos.

“Le dije a Marco que para mí era un partido especial y le agradecí el compromiso, el esfuerzo y el sentido de pertenencia. Va a ser un hincha más apoyando desde afuera y ha sido un ejemplo para todos y los más chicos”, dijo Somoza. “Esta clase de jugadores y de personas no es fácil reemplazarlas. Uno solo no puede reemplazarlo, sino que hay que formar grupo”.

La despedida de Ruben no es todo en la vida de Central

Por supuesto, desde ahora Somoza no podrá contar más con Ruben y notará su ausencia en el debut de la Copa Argentina del viernes, en Santa Fe ante Sol de Mayo de Viedma. “Lo más inmediato es la Copa Argentina. Todavía no me puse a pensar en nada más”. Y en la misma dirección, el entrenador canalla aseguró que “hay tiempo para pensar más allá del viernes. Siempre dije que estoy muy contento con el plantel que tengo, con los 27 o 30 jugadores que dispongo”.

Por eso, cuando se lo consultó puntualmente por Emiliano Veccho o Lucas Gamba, al que se le vence el contrato, tiró la pelota para adelante. “Hoy son parte del plantel y cuando pase la Copa Argentina decidiré. No puedo determinar nada ahora”, como tampoco en el rubro refuerzos.

“Por momentos las cosas salen como uno quiere y eso me deja tranquilo. Estoy convencido de que estamos por el buen camino”, resaltó el entrenador auriazul.