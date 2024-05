Leandro Paredes vio la victoria de Boca Juniors desde la popular junto a la 12

Embed

El amor de Paredes por Boca Juniors

A pesar de haberse marchado a Europa hace más de una década, Paredes siempre manifestó su amor por Boca Juniors y mantuvo el sueño latente de regresar y ponerse la camiseta azul y oro. Con contrato vigente en Roma, el futbolista afirmó que volverá al club de sus amores en los próximos años.

“Cuando hablé con Riquelme me dijo que él sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar nada para que vuelva y que yo tome la decisión tranquilo”, aseguró el mediocampista durante una entrevista con Espn a principios de este año.

En la misma nota, agregó: “Él me dijo “tengo 4 años de gestión, antes de esos 4 años tienes que venir”. Lo dije siempre, quiero volver cuando todavía me sienta bien y darle lo mejor de mí al club. Así que antes de estos 4 años estaré de vuelta”.