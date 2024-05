Lautaro Giaccone: "Que en Uruguay sólo se hable de lo que ocurra en el campo de juego"

“ El partido contra Peñarol, después de los clásicos y la final con Platense, debe ser de los más difíciles que me tocan . Lo único que pido es que cuando terminemos de jugar en Uruguay sólo se hable de lo sucedido dentro del campo de juego y no de lo que pueda llegar a pasar afuera del mismo . No sé si hay un clima de guerra. Creo que ellos generaron un poco esta situación. Acá en Rosario un hincha de nosotros hizo las cosas mal y el club salió rápido a pedir disculpas. Nosotros solamente vamos a jugar un partido de fútbol y ojalá todo termine en paz como debe ser”, expresó Giaccone, con la esperanza de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

“Miguel (por Russo) me dice siempre que tengo que controlarme un poco y no ir a todas para no terminar mal físicamente y que alguna lesión no me juegue una mala pasada. Pero me corre mucho por la sangre que soy hincha, voy siempre y me tendría que acomodar un poco en eso”, cerró.