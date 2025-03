Lautaro Giaccone fue el que le aportó algo de pimienta a la ofensiva de Central

La ofensiva de Central dejó mucho que desear en la derrota frente a Boca , al menos no estuvo en la sintonía que había mostrado hasta aquí en el torneo. Y uno de los futbolistas que al menos le dio un mínimo de rebeldía fue Lautaro Giaccone , uno de los primeros en ingresar en el complemento.

El Laucha lo hizo junto a Emanuel Coronel cuando el entrenador Ariel Holan intentó corregir la apuesta de la línea de tres en el fondo. Y en sus pies estuvieron algunas de las más claras del Canalla (la otra quedó en poder de Sebastián Ferreira), aunque no pudo convertir en ninguna.

Holan metió un manotazo importante para jugar este encuentro y el resultado quedó a la vista. Porque le dio una función a Gaspar Duarte que el juvenil no pudo cumplir. Un dato: Duarte venía de no estar ni siquiera en el banco frente a Sarmiento de Junín. Más allá de eso, el desconcierto del equipo perjudicó no sólo a Duarte sino al resto de los futbolistas.