Las Leonas van por el bronce en los Juegos Olímpicos

El historial de las Leonas y el bronce

El vínculo del seleccionado albiceleste con su par neerlandés tiene antecedentes similares. Tanto en Atenas 2024, como en Beijing 2008, la selección de Países Bajos obligó a las Leonas a competir por el tercer puesto. Y en ambos casos lo consiguieron. Esas dos medallas por el tercer lugar se encuadran junto con las dos de plata obtenidas en Sidney 2000 y Londres 2012, sumando cuatro galardones obtenidos a lo largo de los Juegos Olímpicos.

La derrota ante Países Bajos

Agostina Alonso reconoció tras el partido que “sabíamos que era muy difícil, por algo son las número uno, hoy en día, en el hockey. Nos superaron en el planteo y en el juego, y lograron un merecido pase a la final. Masticaremos la bronca, tenemos una final por delante. No es la medalla que vinimos a buscar, es la que nos toca. Pero si ganamos, tenemos una medalla por conseguir. Dejaremos todo en el próximo partido. La idea original era hacerles un partido denso, trabado, difícil para que no encuentren las rutas. Pero ellas resuelven, son buenas, hoy lo demostraron. No hay mucho más para el análisis”.

El equipo de Ferrara no pudo torcer la historia en el Stade Yves-du-Manoir pero ahora le queda la chance de subir al último lugar del podio, pero para ello deberá vencer a Bélgica, que en la restante semifinal cayó ante China por penales (3-2) luego de haber empatado 1-1 en tiempo reglamentario.