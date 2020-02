Las claves de un triunfo necesario

Gimnasia, rival directo, con una previa que se las traía, pero fundamentalmente con tres puntos en juego demasiado valiosos. A todo eso se enfrentaba un Central que salió parado de la mejor manera al vencer al lobo y, pese a que lo hizo sin mostrar su mejor versión futbolística (no la logró en lo que va del año, lo que sin dudas sigue siendo una cuenta pendiente), sentó bases en un par de aspectos importantes. Porque como suelen decir los protagonistas respecto a que de las derrotas se suelen realizar los mejores análisis, las victorias sin dudas fortalecen. El canalla cumplió con unos cuantos atributos, que a la postre le sirvieron para lograr su cometido. Tanto en cuestiones individuales como colectivas, el triunfo dejó algunos puntos salientes.

1- Logró abstraerse del clima

En medio de una previa conversada, Central logró abstraerse del clima que generó la presencia de Maradona. Es cierto, existió un plan para abortar cualquier tipo de reacción que resultara contraproducente. Porque los hinchas hicieron foco en el apoyo al equipo, protagonizando un recibimiento especial. Se mezclaron silbidos y aplausos, pero el común denominador fue la banca hacia el equipo de Cocca. De ese modo también se evitó que los futbolistas cayeran en alguna distracción o desenfoque (cosa que ocurrió con varios equipos a los que visitó Gimnasia), algo que ya era poco probable por la decisión que había tomado el club de no realizar ningún tipo de homenaje hacia el mejor jugador de la historia. En ese sentido los futbolistas se mantuvieron totalmente al margen. Los hinchas, casi. La mayoría de los cánticos en contra de Newell’s fueron por la presencia de Diego, pero es algo que sucede habitualmente.

2- Para el promedio y las copas

Para Central la historia siempre fue sumar, aun en partidos en los que el juego no lo haya acompañado, como sucedió esta vez contra Gimnasia. La presencia de un rival directo puso al equipo de Diego Cocca en una situación de obligación y esta vez cumplió con creces, a diferencia de lo que había ocurrido la mayoría de las veces cuando enfrentó a equipos involucrados en la lucha por la permanencia. Esta muy buena sumatoria de puntos que está protagonizando el canalla lo está llevando no sólo a alejarse cada vez más de la zona roja, sino que lo ubica en los puestos de privilegio en la tabla, inmiscuido entre los que pelean por un lugar en la clasificación a copas internacionales. No es el objetivo primordial, pero, como suelen decir los protagonistas, “una cosa lleva a la otra”. Por eso los 33 puntos que ostenta hoy el equipo les sirven para cumplir con el principal objetivo y para amigarse con lo demás.

3- La consolidación de Ribas

Cuando inició el torneo Sebastián Ribas empezó a correr la carrera desde atrás. En ese tiempo Claudio Riaño era el 9 de titular y el uruguayo esperó mucho tiempo por una chance. Tuvo su primera oportunidad en el clásico, en el que no tuvo una buena actuación, pero hoy su historia es distinta. Después de dos partidos en los que el sistema contempló la presencia de un solo delantero de área (Marco Ruben), Diego Cocca optó por mandar al ex Patronato y Lanús a la cancha. Ya había aportado mucho cuando ingresó contra Huracán (fue el que provocó el gol en contra del arquero Antony Silva), pero lo del sábado fue mucho más decisivo. En la primera que le quedó la mandó a guardar, en lo que fue el gol que le llevó tranquilidad al equipo. Hoy, ante la chance de que al DT se le cruce por la cabeza la posibilidad de cambiar algo en la delantera, el uruguayo está mucho mejor posicionado.

4- Rinaudo, otra vez el mejor

Fabián Rinaudo fue hasta aquí el punto más alto del equipo en las cuatro fechas disputadas en lo que va del año. Puede resultar extraño o contradictorio que el volante central sea el destacado, pero es lo que al canalla le está sucediendo. Para Cocca es importante que ello suceda, pero la gran apuesta del técnico seguramente debe pasar porque ese jugador que sobresalga sea alguien con mayor vocación ofensiva, más ligado a la generación de juego. Esta vez contó con un mejor apoyo de parte de Emmanuel Ojeda, pero en partidos anteriores, con el juvenil en un nivel más bajo, Fito igual se las ingenió para hacerse dueño del medio. Después de aquel gol en el epílogo contra Huracán, Rinaudo fue uno más en Avellaneda y el mejor frente a Banfield, y lo mismo este sábado en el Gigante. En la medida en que encuentre compañía y mejores socios su nivel podrá mantenerse o incluso potenciarse. Por lo pronto, sus actuaciones están siendo un gran aporte para el equipo.

5- La fortaleza del Gigante

Suele suceder que las buenas performances en condición de local repercuten en la campaña en general. Si Central está hoy en los puestos de vanguardia es, en gran medida, merced a los buenos resultados que obtuvo en el Gigante de Arroyito, donde ganó los últimos cinco partidos que disputó. A esta altura está claro que el equipo se siente cómodo jugando frente a sus hinchas, donde sabe hacer valer el peso de la localía. En esas últimas cinco presentaciones en Rosario fueron 15 puntos sobre 15 posibles. Godoy Cruz, Aldosivi, Boca, Huracán y Gimnasia son los equipos que llegaron a Rosario por algo y se fueron con las manos vacías. En muchos de esos partidos el equipo de Cocca no tuvo un rendimiento futbolístico acorde a las expectativas, pero desde el resultado no está dejando dudas. Le queda un solo encuentro en el Gigante (Arsenal), en el que tratará de actuar como lo viene haciendo.