Larriera prueba a los suyos ante el equipo de sus afectos

Larriera todavía atraviesa una etapa de formación del equipo, con jugadores que aún deben incorporarse, como es el caso de Juan Ignacio Ramírez y Ever Banega, una vez que se desvincule de Al-Shabab, y a la expectativa de la llegada de más refuerzos. Aparte no cuenta por lesión con Julián Fernández y Guillermo Balzi, además de que no se encuentra al ciento por ciento Ramiro Sordo, luego de una lesión muscular, quien podría irse a Santos Laguna.