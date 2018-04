Virginia Benedetto

Con 20 equipos en disputa se larga este domingo el II Torneo de Fútbol Femenino de la Rosarina. Jugarán Central A vs. Coronel Aguirre, Social Lux A vs. Alianza Sport, Botafogo vs. Argentino, Central B vs. Renato, Santa María vs. San Martín, Provincial vs. Peñarol y Newell's vs. Semillero, Pablo VI vs. Social Lux B, Defensores Unidos vs. María Reina y San Telmo vs. V. G. Gálvez.

