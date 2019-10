Newell’s fracasó en el intento contra Banfield. La propuesta ofensiva chocó con la impericia para generar ocasiones de gol. Ni una jugada de riesgo se le contabilizó. Extraño, siendo uno de los conjuntos más goleadores del torneo. Si antes lamentaba la falta de Mauro Formica, el viernes se potenció ese vacío con la baja de Jerónimo Cacciabue. Lucas Villarruel no lo hizo olvidar. Y Rodrigo Salinas dejó pasar su primer encuentro desde el inicio. Las dos variantes de Frank Kudelka para jugar en el Coloso no dieron resultado. Tampoco la modificación del dibujo táctico del medio hacia arriba durante el segundo tiempo. El 0 a 0 sirve para sumar. Desde el juego, fue hacia atrás.

El equipo ya traía inconvenientes en la creación desde que Formica se lesionó la rodilla. Denis Rodríguez lo reemplazó para el clásico y cumplió. Después su nivel decayó y aportó poco en la elaboración. El viernes fue impreciso y discontinuo. Arrancó de volante interior por derecha y en el segundo tiempo se corrió a la izquierda, cambiando el sector con Villarruel, que fue el elegido para sustituir a Cacciabue.

Villarruel ya había jugado de mediocampista interior en otras ocasiones, ingresando en el segundo tiempo. Por lo general fue con Newell’s estando en ventaja. La última fecha, teniendo mayor responsabilidad ofensiva, pese a que no es su mejor aptitud, no incidió en el desarrollo. Más allá de que es prolijo con la pelota, no consiguió asociarse con los de arriba ni meter un pase profundo.

Kudelka había señalado que Villarruel es un mediocampista central que puede actuar solo o de doble cinco, aunque también de volante interior. Pero en esta última posición, no dio claridad en campo contrario y en espacios reducidos.

Con la modificación del esquema a los 62’, a partir de la entrada de Insaurralde por Denis, Villarruel armó un doble cinco con Julián Fernández. A los 81’ dejó la cancha para que ingrese Aníbal Moreno, posiblemente el mediocampista que más se parece a Cacciabue. Pero es llevado lentamente. Kudelka entiende que esa es la manera con la que deben manejarse los juveniles del club.

No le salió bien al DT la inclusión de Rodrigo Salinas por Alexis Rodríguez . El ex Vélez fue a jugar de nueve, con Albertengo corrido a la derecha, siendo su primer partido desde el inicio desde que llegó al club.

Salinas trató sin éxito de pivotear, sin imponerse a los zaguero Lollo y Civelli. Entró muy poco en juego. Albertengo tampoco pesó. Hasta el viernes siempre jugó de centrodelantero, aunque por antecedentes lo mejor suyo fue de mediapunta. Volcado sobre el costado ante Banfield, pasó desapercibido. A los 71’ volvió a ser el nueve con el cambio de Alexis Rodríguez por Salinas.

El desempeño ofensivo distó de lo habitual. Las variantes elegidas no estuvieron a la altura de lo necesitado y los demás tuvieron un nivel bajo. Así, el arco rival se mantuvo en cero.

Un fin de semana de descanso, con tiempo para prepararse para Patronato

Los futbolistas de Newell’s hacía un largo tiempo que no tenían todo el fin de semana libre. Es que recién volverán a jugar, tras la fecha Fifa, el sábado 19 de octubre, a las 13.15, contra Patronato en Paraná. Para ese encuentro seguirá sin contar con Mauro Formica y Jerónimo Cacciabue. La expectativa es que ambos se encuentren en condiciones para reaparecer el martes 29 de octubre, ocasión en la que Newell’s recibirá al Gimnasia de Diego Maradona. El plantel volverá a entrenar mañana.

La primera peña peronista tuvo su gran encuentro en la sede del Parque

Hinchas de Newell’s le dieron vida a la primera peña peronista de un club de fútbol, denominada 17 de Octubre. Esta peña organizó ayer por la noche en la sede del club del Parque el Gran Encuentro Leproso y Peronista, con choripaneada, bandas en vivo y sorteos. Desde la peña aseguran que en este espacio se unen dos sentimientos: la identificación con el peronismo y con el club. Y aseguran que la idea no es dividir sino sumar, respetando otras posturas políticas e ideológicas, con Newell’s por encima de todo.