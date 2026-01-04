La Capital | Ovación | Central Córdoba

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Ovación compartió una jornada con la dirigencia de Central Córdoba que asumió en diciembre. Qué hace cada uno, qué objetivos se trazaron para 2026.

4 de enero 2026 · 06:10hs
La nueva dirigencia de Central Córdoba que encabeza Omar Vicente, en el Gabino Sosa. 
Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. Los objetivos que se planteó la nueva dirigencia charrúa, en boca de sus protagonistas.

El nuevo Central Córdoba ya se puso en marcha. Si bien Omar Vicente venía conduciendo el club, lo hizo reemplazando a Carlos Lancelotti. Recién el 11 de diciembre asumió la nueva conducción charrúa y desde entonces se redoblaron los esfuerzos para que el 2026 sea el año del despegue.

El plantel profesional trabajó hasta el 16 de diciembre, se tomó un descanso y este lunes 5 de enero retornará los trabajos, con dos incorporaciones: el arquero Matías Giroldi y el volante Cristian Sánchez, ambos retornando al club tras sus pasos por Real Pilar y Defensores de Belgrano, respectivamente.

Y mientras se esperan nuevas incorporaciones, los roles de la nueva comisión directiva charrúa quedaron bien determinados, más allá de que la última palabra siempre la tendrá el presidente, Omar Vicente. Por ejemplo, el encargado del fútbol profesional es el nuevo vice primero, Julio Leidi.

Quién es quién en Central Córdoba

“Estamos armando un plantel interesante para tratar de ascender este año. Hay que estar en el nivel del año pasado y buscar coronar”, dijo Leidi, quien también armó en el frente de la sede un patio de juegos infantiles que lleva el nombre de uno de los grandes héroes del club: el Pato Daniel Núñez.

“Hizo 103 goles en el club y estoy seguro de que no existe que haya un sector de juegos para los chicos dedicado a un futbolista. Eso nos pone muy feliz”, dijo sonriendo.

>>Leer más: Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: "Hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje"

En tanto, el vicepresidente tercero, Federico Solari, es otro de los que se mostró feliz con el desafío. Para empezar, “mi abuelo integró una comisión charrúa, así que lo llevamos en la sangre. Ahora vimos que había un proyecto superador al de los anteriores años, con la posibilidad de dar un salto. Así que aquí estamos”.

Por otra parte, el vocal Lucas Tulián fue designado como encargado de la sede de calle San Martín y al respecto expresó que “tenemos una tarea muy desafiante por delante. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer crecer las otras disciplinas, acomodar las que están, sumar nuevas y agregar un gimnasio. Será un beneficio que el socio venía pidiendo hace mucho”.

El tesorero Marcelo Francone fue otro de los que expresó la tarea a desarrollar, como el que estará además del control de las inferiores: “Es una tarea más silenciosa y a largo plazo, y ya se están viendo los frutos. Hemos revertido una tendencia de años y muchos chicos quieren venir a Central Córdoba. Tenemos a Alejandro Rubibich haciendo un gran trabajo en la coordinación y esa es la clave, darle continuidad a un proyecto”.

Los socios y los juicios

“El tema de los socios es algo que nos importa muchísimos”, señaló a su vez el vicepresidente segundo, Fabián Passoni. “Estamos en crecimiento y hoy contamos con dos mil asociados. Ojalá pudiéramos tener diez mil y se puede con una buena campaña, haciendo socios-estadio y tenemos que hacer la toma enfrente de las canchas de baby. Eso nos incrementará seguro, porque la idea es llevar el voley, el handball o el futsal, que no tienen tanto lugar en la sede”.

>>Leer más: Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

En tanto, la secretaría María Inés Barulich se refirió a las deudas que tiene Central Córdoba y en ese aspecto llevó tranquilidad. “Nos quedan unos cinco juicios para arreglar, de los 40 que teníamos. En el 2025 hemos acordado algunos, pagando honorarios de peritos. Así que es un orgullo tener la situación de ahora, hicimos una tarea titánica para solucionar todo este peso económico”.

La palabra del presidente charrúa

Por último, tomó la palabra el presidente Omar Vicente y se refirió a un desafío enorme que es el de recuperar la enorme pileta de natación y los vestuarios, que quedaron en muy malas condiciones luego de una concesión que por suerte para Córdoba ya terminó. “Le entregamos una pileta impecable y nos entregaron algo lamentable. En este momento los socios están enojados porque no la tenemos en condiciones, pero cayó muy bien la noticia de que el club la recuperó. Haremos lo imposible para habilitarla en algún momento del verano”.

“Pensamos que en el 2026 tenemos que trabajar el doble. La situación y el club lo ameritan, y vamos a estar codo a codo todos los miembros de la comisión”, cerró Vicente.

