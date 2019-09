La sencillez de Vojvoda está de vuelta en el Parque

Sobrio, medido y tan respetuoso que mantiene una distancia con su ocasional interlocutor, como era característico en otros tiempos. Juan Pablo Vojvoda es un entrenador de perfil bajo que cuesta recordar gritando

desaforado junto a la línea de cal o levantar la voz en un diálogo cualquiera. Su camino es sencillo e incipiente en primera división. Llegó a Huracán para esta temporada, después de haber conducido a Talleres. Su historia futbolística tiene una raíz bien rojinegra. Allí se formó como futbolista y entrenador. El vínculo es tan estrecho que prefiere no hablar previo a un enfrentamiento contra Newell’s. Esta vez no fue la excepción. Retornará este mediodía al Coloso, con un afecto unívoco y la responsabilidad de que el globo enderece el rumbo.

Segundo marcador central cuyas principales virtudes eran ser aplicado y ganar de arriba, es habitual que haga algo a lo que no estaba acostumbrado en su etapa de futbolista, la gambeta, ante el pedido de hablar de un enfrentamiento contra su ex club. "Hablemos en otro momento. No quiero que después haya especulaciones", se excusó en más de una oportunidad.

Formado en las divisiones inferiores rojinegras, jugador de la primera de Newell’s, clubes del ascenso español y Tiro Federal, Sportivo Belgrano de San Francisco y Sarmiento de Leones, el regreso al club del Parque fue para forjarse como entrenador. Pasó por las inferiores de AFA y subió a la reserva. Acompañado por el ex marcador de punta Raúl Damiani dio la vuelta olímpica con esa división en 2016, con jugadores como Lisandro Martínez, Braian Rivero, Milton Valenzuela, Ezequiel Unsain, Carlos Rotondi y Joaquín Torres. Vojvoda nunca lo dijo públicamente. Opinaba que había futbolistas de esa camada a los que se les debían dar mayores oportunidades y mantenerlos en primera.

Tuvo dos interinatos en la primera de Newell’s. A partir de la ida de Lucas Bernardi en 2016, condujo al equipo contra Racing (5-0) en el Coloso y ante Boca (1-4) en la Bombonera. La renuncia de Diego Osella en 2017 lo llevó otra vez a la primera de forma interina. Estuvo al frente de local ante Lanús (1-1), ante Belgrano (1-2) en Córdoba y contra Godoy Cruz (0-2) en el Parque. También en la primera ronda de la Copa Argentina ante Central Norte (4-1).

Esperaba dar el salto a primera. Pero sin chance en Newell’s, se fue a Defensa y Justicia (2017/2018). Con su estilo ofensivo, lo llevó a cumplir una gran campaña. Alcanzó el 60 por ciento de los puntos entre Superliga, Copa Argentina y Sudamericana.

Sucesor de Kudelka

El actual entrenador de Newell’s, Frank Kudelka, dejó Talleres en mayo de 2018 y lo reemplazó Vojvoda. No le fue tan bien como en Florencio Varela. Entre todas las competencias en las que participó logró el 46,96 por ciento de los puntos. Antes de culminar su contrato, se fue por diferencias con la comisión directiva de la T.

Desde que se encuentra en Huracán fue variando el esquema táctico. Jugó con un 4-3-3 y hoy por ejemplo lo haría con un 4-4-2. El dibujo cambia. También la manera de atacar. Es capaz de alternar los pases cortos con los envíos largos, dependiendo del partido, o las circunstancias del mismo. Con más o menores precauciones, tiene vocación ofensiva.

"Quiero que Huracán se asemeje a los que he dirigido antes. La reserva de Newell’s y los interinatos intentaron hacer algo que era mi idea. En Defensa también y en Talleres, aunque me costó, hubo partidos en los que se vio. Quiero que Huracán se caracterice por tener mucha intensidad", dijo recientemente Vojvoda.

El entrenador, que tiene de ayudante al ex Newell’s Gastón Liendo, alcanzó en la actual Superliga un empate con Boca (0-0) en la Bombonera y venció a Colón (2-0) en el Ducó. A partir de la derrota con Patronato (1-2) y la igualdad con Argentinos surgieron cuestionamientos. Los podrá acallar si saca un buen resultado en el Coloso, un estadio vinculado a sus afectos.