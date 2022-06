La respuesta de Pipo Gorosito cuando se lo consultó sobre el debut de Tevez en Central

Central recibirá este viernes (desde las 19) al entonado Gimnasia de Pipo Gorosito. Y no será un partido más el que se jugará en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha, sino que se tratará del debut de Carlos Tevez como técnico al frente del equipo. El canalla necesita levantar cuanto antes, ya que apenas cosecha cuatro unidades en el torneo y eso derivó en la renuncia de Leandro Somoza. No será un estreno sencillo para el Apache. Del otro lado, al DT del Lobo le preguntaron cómo tomará esta visita a suelo auriazul con la presencia de Tevez en el banco local.

“Para la prensa es diferente, para nosotros no. Es un partido difícil porque jugamos contra un equipo grande que tiene mucho empuje de su gente, pero Carlos ya no juega más. Tevez ahora dirige, no es especial para nosotros", señaló Pipo. Pero enseguida agregó que será un encuentro complicado para disputar por el marco y el protagonismo que siempre trata de asumir Central cuando juega de local: "Rosario sale a ganar y más en su cancha, va a ser un cotejo de ida y vuelta donde los dos vamos a ir a buscar el resultado desde el principio, no vamos a especular”.