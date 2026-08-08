Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Universitario superó por la mínima a Gimnasia y celebró en un emotivo choque de rosarinos de la fecha 12º

Universitario celebró hasta muy tarde su victoria sobre Gimnasia, en su predio de Las Delicias.

El torneo Regional del Litoral de Rugby sigue deparando grandes emociones. Ayer, en uno de los duelos más calientes, Universitario superó con lo justo a Gimnasia en su propio terruño. Con un excelente penal desde muy lejos del apertura Pedro González Fresneda, dio vuelta el marcador y lo transformó en triunfo 27 a 26 para los académicos, que se quedaron festejando hasta muy tarde en Las Delicias.

En tanto, Duendes con una clara victoria 52 a 10 sobre Old Resian quedó como único puntero del certamen, con 44 puntos, seguido de cerca por Estudiantes de Paraná con 41 unidades, que llegó hasta ahí tras ganarle 45 a 5 a Santa Fe Rugby.

En los otros resultados de la fecha 12º, Jockey de Rosario venció 26 a 13 a Paraná Rowing en sus instalaciones de las Cuatro Hectáreas de Fisherton, y CRAI hizo lo propio , en condición de visitante, 35 a 26 a Jockey de Venado Tuerto, que le sirvió para seguir bien arriba.

Las posiciones del Litoral

Con esos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

1º Duendes con 44 puntos, 2º Estudiantes de Paraná con 41; 3º Santa Fe Rugby con 39, 4º Jockey de Rosario con 37, 5º Gimnasia y Esgrima de Rosario con 36, 6º CRAI con 35, 7º Universitario con 27, 8º Paraná Rowing con 24, 9º Old Resian con 21, y atrás e todos 10º Jockey de Venado con 12 puntos.

Leer más: Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

La siguiente fecha

La próxima jornada será la 13ª y la Copa Banco Macro tendrá estos cruces:

Santa Fe Rugby v. Duendes; CRAI v. Estudiantes; GER v. Jockey (VT); Paraná Rowing v. Uni; y Old Resian v. Jockey de Rosario.

De esta manera, el torneo Regional del Litoral de rugby sigue avanzando rumbo a una definición que ya empieza a prometer cruces más que atractivos.