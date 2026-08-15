North Face desembarcó en Alto Rosario

La marca de ropa de montaña por excelencia llegó al shopping con gran expectativa. Desde 1966 es líder en indumentaria y equipo de alto rendimiento para actividades outdoor, hiking, ski, trail y running. Ofrece productos para hombres, mujeres y niños. Seguidores de la marca, representantes y clientes se dieron cita en el corte de cintas disfrutando las distintas opciones frente a esta temporada invernal.