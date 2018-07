Cristian González se fue del Brigadier López conforme con lo que el equipo mostró en el empate con Colón por la Copa Santa Fe. Reconoció errores en el inicio del partido pero se mostró satisfecho por la recuperación ante un sabalero que jugó con muchos habituales titulares. "La rebeldía de los jugadores me llenó del orgullo", destacó el técnico de la reserva en diálogo con Ovación.

"Quedé contento por el resultado porque Colón puso muchos jugadores que son habitualmente titulares. Tuvimos los primeros 15 minutos que sufrimos un poco pero a partir de ahí Central se acomodó. Si bien nos agarraron muchas veces entre los volantes y los defensores, en el segundo tiempo corregimos eso y me parece que fue todo nuestro, tanto en el juego como en las situaciones. La rebeldía de los jugadores me llenó de orgullo", analizó el Kily.

Más allá del conformismo, ¿sentís que merecieron mejor suerte?

Puede ser. No fue tan claro el dominio en cuanto a las situaciones, pero desde el juego Colón no nos generó problemas y eso fue lo que me dejó contento.

¿Cuánto desestructuró al equipo el gol tempranero de Colón?

Mucho. Eran cuestiones que estaban habladas, me jodió y se los hice saber a los chicos. Pero asumieron el problema y revirtieron las cosas. Siempre les digo que tienen que estar preparados para afrontar situaciones de este tipo en un estadio con mucha gente y ese amor propio y el orgullo fue lo que más tranquilo me dejó.

Tuviste varios chicos en cancha, ¿cómo los viste?

Mirá, algunos de ellos nunca habían jugado 90 minutos. El partido fue intenso, la cancha estaba seca, pesada, pero le metieron mucha intensidad. Es bueno que algunos chicos de la primera puedan bajar porque para ellos también es una competencia importante. Acá tenés que demostrar en cada oportunidad. Nosotros somos los primeros que queremos ayudar a estos chicos para que puedan jugar en primera.

Arrancaron con un mediocampo con vocación ofensiva, hasta con jugadores improvisados en algunos puestos. ¿Qué es lo que buscaste en el inicio?

Nosotros tenemos charlas continuamente con el Patón Bauza y con Di Leo y cuando ellos me bajan algunos jugadores tratamos de adaptarnos a un sistema. Es lógico que hay algunos que no sienten la vocación de defender, pero el mensaje fue claro. Tomamos este primer partido con algunos jugadores que estuvieron en Costa Rica con el objetivo de que tengan una actuación extraordinaria para que puedan estar nuevamente en primera. Si venís a la reserva y no tenés el nivel que demostraron en este partido automáticamente vas a estar afuera. Este es nuestro mensaje. Si jugás en primera y vas a reserva, tenés que ser el mejor de la reserva y creo que todos estuvieron a la altura. Más allá de eso, el equipo me gustó.

¿Se afianzaron más con el ingreso de Sangiovani en el entretiempo?

Seguro, porque pudimos armar un triángulo defensivo para que no nos generen situaciones fácilmente o que nos metan un pase entre líneas. Por eso en el segundo tiempo no sufrimos para nada.

Ya llevás algunos partidos como técnico. ¿La experiencia cómo se vive?

Es terrible. Es como que el primer tiempo lo analizo, estoy más tranquilo, pero después me sale toda la locura que siempre me caracterizó. Lo que pasa es que yo intento transmitir de la misma manera en la que viví el fútbol, especialmente explicando las experiencias equivocadas que viví en un determinado momento, porque el guapo no es el que se pelea o pega una patada, el guapo es el que se atreve y se equivoca pero siente que no pasa nada. El jugador de la primera de Central si no tiene personalidad no puede jugar porque este es un club que te come y no quiero que estos chicos pasen por esa situación. Por eso tratamos de prepararlos mentalmente.