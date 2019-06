La Pulga y Fideo, otro camino a la gloria en la selección

Otra vez un objetivo fuerte. De nuevo la selección argentina ante una zanahoria motivacional de primer orden. Un volver a empezar para la gran ilusión de la consagración. Todos objetivos colectivos que se le plantean al nuevo equipo de Lionel Scaloni, pero que tiene el foco de la revancha especialmente en dos jugadores rosarinos que muchas veces fueron resistidos cuando les faltó dar la última puntada en el camino de la coronación. Lionel Messi, el extraordinario jugador de Barcelona que surgió en Newell’s, y Angel Di María, el magnífico carrilero izquierdo de presente en PSG de Francia y del semillero de Rosario Central, a partir de hoy jugarán algunas de las últimas fichas que les quedan en el bolsillo en pos de ganar un título con la selección mayor, en lo que será el estreno en la Copa América de Brasil, en el cotejo ante Colombia, a las 19, en Salvador Bahía.

Messi y Di María, al que podría agregarse el Kun Agüero, son los sobrevivientes de la histórica camada argentina que estuvo muy cerca de gritar campeón varias veces, pero que por H o por B la vuelta olímpica quedó trunca. Tanto Leo como Angelito hicieron los méritos, los goles, los pases y los sacrificios necesarios para inscribir sus nombres como ganadores con la camiseta de la selección, pero los caprichos del fútbol y tal vez actuaciones a las que les faltó efectividad en ocasiones decisivas motivaron que la consagración les diera la espalda.

Pero ahora están ante una nueva oportunidad que les da el destino y buscarán no desaprovecharla, conscientes de que esta chance llega en un momento en el que Argentina está envuelta en el presente más inestable de los últimos tiempos, producto del profundo recambio generacional que está experimentando con Scaloni al frente del barco.

Por eso Leo y Di María deberán ser los líderes futbolísticos que sirvan de locomotora para que se encolumne el resto de la tropa, muchos de ellos sin tanto rodaje en la selección, pero que prometen muchísimo. Uno de la nueva camada es el también rosarino Giovani Lo Celso, figura del Betis, que tendrá su gran oportunidad de ser una de las usinas de fútbol en la zona de gestación del combinado albiceleste. Para el ex Central es su gran carta de presentación con la selección en un torneo de primer orden, ya que en el Mundial de Rusia no le tocó jugar ni siquiera un minuto.

Argentina, que ganó por última vez la Copa América en Ecuador, en 1993, debutará ante los colombianos en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador Bahía. Y comparte el grupo B con Paraguay y Qatar.

Messi y Di María se quedaron con la espina en las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y en las finales de la Copa América de 2015 y 2016 ambas perdidas ante Chile por penales. Y Leo además perdió la final de la Copa América 2007 en Venezuela.

Por eso para ambos rosarinos es una gran oportunidad de coronar el sueño por el que vienen peleando desde hace tiempo, aunque ahora tal vez no tengan a priori el respaldo colectivo de otras selecciones anteriores. Pero la Pulga y el Fideo igual van por todo, no saben jugar a otra cosa que no sea intentar ganar cada partido. A eso fueron a Brasil y deberán dar el primer paso hoy ante la exigente Colombia.

Un nuevo sueño copero

