El secretario de Seguridad Deportiva de la provincia, Diego Maio, no descartó que el próximo clásico Central-Newell's, a disputarse en el Gigante de Arroyito, pueda jugarse con la presencia de la hinchada visitante.

Según el funcionario, los clubes deberían establecer si están dispuestos a ceder una parte de sus instalaciones para recibir a sus tradicionales rivales.

El próximo choque entre los equipos más grandes de la ciudad será el 15 de septiembre en horario a confirmar, en el estadio de Central. La última vez que Leprosos y Canallas se cruzaron fue el 10 de febrero en el Coloso del Parque Independencia y fue empate 0 a 0.

Maio refrendó la posición del gobierno de la provincia en ocasión del polémico partido que ambos clubes disputaron en ocasión de cruzarse por los cuartos de final de la Copa Argentina el año pasado.

"Hay que evaluar la situación en particular y la del momento en que se juegue el partido. Fuera de eso no veo porqué no se pueda hacer"

En declaraciones al programa Ricciardino 830 que se emite por La Ocho, el funcionario indicó: "El gobernador dijo entonces que la provincia estaba en condiciones de hacer el partido con las dos hinchadas".

>> Leer más: La seguridad del clásico rosarino, como siempre bajo la lupa

Pero enseguida aclaró que "a quien le toque ser local tiene que ceder un espacio al visitante. Y difícilmente alguno de los dos clubes autorizaría una cosa así porque irían en contra de sus hinchas. Tanto Newell's como Central, y más en un partido clásico, llenan sus estadios con su gente".

Maio estimó que las autoridades de los clubes no querían dar ventajas en cuanto a presencia de hinchadas. "Sería quitarle espacio al socio para dárselo al rival de siempre. Es difícil que se logre una decisión como esa".

Pero en ese sentido, el funcionario expresó que si los clubes llegaran a un acuerdo para ceder una parte de sus instalaciones para los visitantes, "se evaluaría y no habría inconvenientes" de celebrar el partido con las dos hinchadas.

"Hay que evaluar la situación en particular y la del momento en que se juegue el partido. Fuera de eso no veo porqué no se pueda hacer", añadió.