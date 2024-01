La nutricionista de Central: "Estoy muy integrada al grupo, casi que me siento un jugador más"

¿Cuántas horas les lleva ese trabajo, porque no debe ser únicamente mientras están en Arroyo Seco?

Es un trabajo full time porque hay que atender la demanda de los jugadores, con quienes surgen cuestiones fuera del entrenamiento diario. Generalmente se trabaja de mañana, pero por la tarde hay que cargar datos, planillas, y muchas veces en el entrenamiento diario no se llega. Es muy movido porque también está la cuestión en el campo de juego, en lo que tiene que ver con la hidratación y la suplementación, por ende muchas veces se trabaja con la carga de datos desde temprano desde casa.

Delpupo3.jpg Delpupo trabaja en medio de entrenaniento de Central, para que la hidratación sea la correcta. Héctor Rio / La Capital

¿Cada jugador tiene su propio plan de alimentación?

Todo eso se ve en función de la evaluación antopométrica. En función de eso sabemos qué niveles de grasa y de músculos tiene cada uno y en base a eso se propone el objetivo de trabajo. Entonces la alimentación debe individualizarse para cada caso. Aquel jugador que tenga que subir su masa muscular seguramente seguirá un plan alimentario alto en proteínas; quien tenga que disminuir su tejido adiposo tendrá un recorte calórico, en grasas o en hidratos. Pero también se tiene en cuenta el momento del año, un momento competitivo no es lo mismo que una pretemporada.

Esas dietas no deben ser sólo para las concentraciones, sino que deben ser cumplidas en sus hogares.

Obviamente. De poco vale si solamente atendemos la alimentación en la concentración o en el medio de una jornada laboral, sino que en sus casas también deben aplicar el plan alimentario de esas características. Se busca individualizar la alimentación en función de la necesidad de cada jugador.

¿Y los jugadores se portan bien en sus casas, cumplen con todas las premisas?

El fútbol se ha profesionalizado tanto y es todo tan competitivo que nadie quiere dejar nada librado al azar y a los jugadores, a la hora de la evaluación, se los encuentra muy bien. Obvio que cuando viene un jugador de afuera lo encontramos con un tejido graso más elevado, o después de unas vacaciones largas, pero con trabajo y con entrenamiento vuelve rápidamente a ponerse en el lugar adecuado.

Cecilia Delpupo

¿La predisposición siempre está?

La verdad que sí. Siempre que los cito la predisposición es excelente en el cumplimiento de los horarios. La nutrición en los últimos años ha ido ganando mayor terreno en el cumplimiento y los jugadores lo entienden como una manera de recuperarse tras cada carga de entrenamiento.

Hace muchos años por ahí se le prestaba atención a la alimentación, pero no como ahora.

Sí. En 2015, por ejemplo, si bien había una buena intervención nutricional, no era lo que se hace hoy. Hoy se individualiza mucho más, se sigue más al jugador y se atiende mucho más a la individualidad. Antes se hacía un trabajo más a nivel colectivo, pero ahora creo que se dio un salto de calidad en ese sentido, incluso en lo que tiene que ver con la suplementación deportiva, en la que se trabaja mucho más de manera individual.

¿El contacto con el cuerpo técnico debe ser permanente, pero seguramente debe ser con los responsables del área física. ¿Cómo es el tema de la combinación de los trabajos?

Es fundamental el trabajo disciplinario con el departamento físico, pero también con las demás áreas, como la de kinesiología, la médica, más que nada porque uno tiene que dar información en relación a esa composición muscular del jugador. En base a eso el profe puede articular los trabajos de ganancia de masa muscular o algún trabajo específico, además trabajar sobre el tejido adiposo, por eso es tan importante mantenerlo informado sobre la evolución del futbolista. Lo mismo con las otras áreas, con la de kinesiología, por ejemplo, es importante hacer los análisis sobre los lesionados para que puedan reajustar los ejercicios en función, por ejemplo, de una pérdida de masa muscular en medio de un proceso de lesión.

¿Y cómo es esto de ser la única mujer en la delegación y trabajar en un ambiente históricamente machista como el fútbol?

La verdad que estoy muy acostumbrada porque hace muchos años que soy parte de esto. Me gusta mucho y estoy muy integrada. Casi que me siento un jugador más, ja. Este es un grupo de trabajo bárbaro, los chicos son divinos y se manejan con mucho respeto. Siempre me ayudan con el traslado de las cosas que son un poco pesadas, somos un gran equipo de trabajo.

En los tiempos que corren para una mujer debe ser mucho más fácil formar parte de grupo así que hace algunos años.

Sí, creo que la parte femenina ha ido haciéndose un lugar en el mundo del fútbol. Insisto, en 2015 por ejemplo no se viajaba mucho, pero hoy prácticamente no se contempla la posibilidad de no venir a una pretemporada sin la nutricionista porque hay muchas cosas que armar y organizar. La mujer fue ganando cierto espacio de trabajo en el fútbol.

Delpupo2.jpg Delpupo es quien ordena para el plantel y los empelados del hotel cumplen al pie de la letra. Héctor Rio / La Capital

¿Y para cuándo la licencia por maternidad?

Uh, estoy casi de seis meses y calculo que en mayo, junio estaríamos con un reemplazo para poder tomarme los días que necesite y después volver al trabajo. Es difícil cortar, pero habrá que hacerlo.

Posiblemente te pierdas algunos viajes por Copa Libertadores.

¡Sí! Va a ser durísimo, pero bueno, trataremos de estar al menos en las localías y que mi compañera me cubra cuando haya que viajar.