La moratoria, beneficio doble

La apertura de una moratoria para socios, con "descuentos graduales" según la antigüedad de las cuotas que se deben, es una de las últimas medidas adoptadas por Newell's. El gerente general del club, Fernando Acatto, explicó que la disposición persigue darle la posibilidad al asociado para que "recupere sus años de antigüedad y el club recupere recursos que están perdidos".

"Los descuentos son graduales y arrancan desde un 80 por ciento para quienes adeudan cuotas más antiguas. Según el año que se debe es el descuento que se hace", manifestó Acatto, quien agregó que "toda la información" sobre la moratoria se puede consultar en "la oficina de atención al socio", en la sede del Parque. La atención es de lunes a viernes, de 9 a 20, y los sábados, de 9 a 13.

El gerente señaló que la modalidad de la moratoria es hacer "el descuento gradual, establecer el monto total de la deuda" y darle la chance al asociado de cancelar con "tarjeta de crédito en 6 o 12 cuotas sin interés".

Con la moratoria se "evita que el socio sea dado de baja y se asocie nuevamente perdiendo la antigüedad. Además, de esa manera el club no pierde la posibilidad de cobrarles a los socios que tenían deudas muy atrasadas", manifestó.

Acatto entiende que la propuesta puede causar malestar en el socio que nunca dejó de abonar la cuota. "Sabemos que en estos casos siempre hay un poco de controversia entre el que siguió pagando y el que dejó de pagar", dijo.

"El que está al día plantea que cómo puede ser que se le den beneficios al que no pagó y a él no. Pero en realidad damos beneficios. El que tiene débito automático de por sí paga la cuota más barata que el que lo hace en efectivo. Premiamos el hecho de estar al día y la continuidad", dijo.

El beneficio de la moratoria es que "le da al socio una posibilidad de que recupere sus años de antigüedad y el club recupere recursos que están perdidos", a raíz de que se dejó de pagar la cuota.

"Durante esta gestión hubo otros procesos de moratorias, que tuvieron buenos resultados", aseguró Acatto.

La moratoria es para cualquier categoría: activo pleno, activo fútbol, socio de actividades sociales y deportivas, socio filial 1 y 2, infantil, menor y cadetes.