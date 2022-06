La Mick Jagger del atletismo rosarino junta plata para ir al Mundial de Finlandia

Susana Sarco empezó a trotar de manera amateur a los 59 años y desde entonces no paró. Se entrena sola, corre 16 kilómetros tres veces por semana y no tiene ni una lesión. Es ciudadana ilustre de Rosario. Le faltan 200 mil pesos para correr los 21 km de la cita en Europa

- No, entrenaré a la tarde, ahora estaba terminando un pedido de cortinas de blackout que debo entregar. No puedo parar: se me cayeron algunos sponsors y el pasaje a Finlandia, en dos meses aumentó de 240 mil pesos a 700 mil, ya no sé que voy a hacer, me resisto a tirar la toalla.

El diálogo se da temprano este lunes entre la atleta amateur rosarina Susana Sarco y La Capital. La mujer diminuta, fibrosa y rubia de 81 años, "la Mick Jagger del atletismo local", deportista que fue declarada Ciudadana Ilustre de esta ciudad tras ganar en 2017 el oro con récord mundial en el medio maratón de Daegu (Corea del sur), confiesa que quiere correr los 21 kilómetros del Mundial Master en Finlandia, en la categoría 81/84 años, pero no llega con el dinero. Confiesa que ayer, domingo, lloró de tristeza.

"No llego. Ya pagué los 111 dólares de inscripción en abril, y trabajé y ahorré todo lo que pude pero no llego", le dijo a una amiga también atleta. Entonces varios colegas, mujeres y varones que aman correr y con los que se cruza hace más de 20 años por las calles de la ciudad, se organizaron y colgaron en las redes un llamado solidario para que Susana pueda competir. Un compañerismo desinteresado de los deportistas que para ella es "el mejor premio".

El texto se lee así: "ATENCIÓN! ¡LLAMADO A LA COMUNIDAD DE CORREDORES! Se viene el Mundial de Atletismo Máster en Tampere, Finlandia del 29 de junio al 10 de julio y nuestra querida atleta Susana Sarco de 81 jóvenes años, múltiple campeona mundial en su categoría de edad ( ya que trajo varias medallas tanto en 42K como en 21K donde ostenta el récord de 21K en su edad), a quien la mayoría conoce de las carreras y entrenando en la calle recreativa, necesita de nuestra colaboración para poder asistir a participar de la media maratón donde ya está inscripta. Le hacen falta $200.000 para poder viajar y representar a nuestro país como tantas veces hizo. ¡Entre todos podemos ayudarla aportando nuestro granito de arena! ¡Queda poco tiempo y la fecha límite es el 30 de junio 2022! ¡Colaboremos con lo que podamos lo antes posible con transferencia a su cuenta personal!ENTIDAD: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINACBU: 0110444230044431969751 Alias: JUJUY. BOMBO.TELA Titular: SARCO MARTA SUSANA ¡Compartamos, difundamos y ayudemos a Susanita Sarco para que pueda participar en WMA Tampere 2022!

Cuando leyó lo que le habían preparado estos jóvenes corredores, Sarco dice que volvió a llorar, pero esta vez de alegría.

La "anticorredora"

Sarco es apellido de origen griego, justamente el pueblo que creó el maratón de 42 kilómetros. "¿Será de allí que viene tu gusto por correr y tu resistencia?", le pregunta este diario a la mujer que se ríe y dice que ella cree que se lo debe a los genes de su papá, quien era tan deportista como ella.

Quien no conoce a Susana puede creer que es una persona que se "mata" en los gimnasios o en las pistas. Pero no: es casi la anticorredora típica. No la entrena nadie, no va escuchando música ni lleva el pelo atado -ni gorro ni pañuelos-, tampoco se acompaña de botella de agua en el trayecto. "Solo me hidrato un poco si corro los 42. Eso sí, me tomo el tanque de agua entero de casa al llegar", exagera.

Dice que conoce bien su cuerpo y eso la ayuda mucho y que cuando corre, también vuela con el pensamiento: se cuelga, se pierde entre el sonido de sus pasos. Nada la inquieta más que avanzar. Y si le duelen las rodillas aprieta el dedo gordo del pie en el piso. Dice que ese es su mejor y único tratamiento.

Reconoce que no se exige al empezar una carrera, regula el tiempo. Dice que su resistencia se debe a que controla la respiración, la cambia en momentos justos y eleva la cabeza para oxigenarse; un secreto que heredó de su papá. Lleva el pelo suelto y ropa sencilla. Tiene solo tres pares de zapatillas y se reserva la mejor, con cámara de aire, para las competencias.

Y evoca una carrera en Perú, que respeta mucho la altura. "Cuando competí en Arequipa, me pasaron todas las corredoras porque empecé lento, pero al rato todas las chicas jóvenes se iban descomponiendo porque era una prueba en un lugar muy alto. Salí primera", resalta.

Siempre corrió solo representando a la Asociación Rosarina de Atletismo, a ningún club. Su trayecto de entrenamiento semanal no es complejo. "Salgo de mi casa, al sureste, tomo por el Parque Urquiza, o el Parque de España y subo las escaleras, a veces por Oroño y llego hasta Avellaneda y vuelvo". Son 16 kilómetros que recorre en una hora y media o una hora 40, haga frío o calor.

"Eso sí, ahora me cuido de la lluvia, no quiero resbalarme, a mi edad no debo descuidarme, soy una privilegiada, no tomo ni una pastilla", confiesa Susana, quien dice sentirse "libre" al correr y le encanta hacerlo junto al río. "Si puedo elegir corro a la hora de la siesta, cuando el sol me da en la cara, es una sensación hermosa", sostiene.

Cuando se le pregunta si alguna vez calculó cuantos kilómetros lleva corridos dice "ni idea" pero arriesga a ojo de buen cubero que ya dio algo más de una vuelta al contorno de toda la Argentina.

"Cada año corro sobre los glaciares en Usuhaia, he competido hasta 2019 en dos carreras de 42 kilómetros en el mismo año. Corrí en Cuba, Corea, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Finlandia y los suramericanos en Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y quiero volver a correr esta porque estoy entrenada y a mi edad una nunca puede proyectar demasiado. Si la dejo pasar no sé si tendré otra oportunidad".

Por lo pronto la comunidad de corredores le está haciendo el aguante y ella sigue entrenando en silencio. Si bien podría musicalizarse el trote de esta réplica deportiva de Jagger con "Satisfacción". Porque satisfacción es lo que provoca esta mujer, que sigue de pie, en pleno movimiento y no tiene ganas de tirar la toalla.