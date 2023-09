La insólita situación que vivió Scaloni: no tenía plata para pagar el peaje de Arroyo Seco

"Llegué al peaje, la chica creo que no me reconoció y le pregunté si podía pagar con tarjeta. Le expliqué que no tenía plata", contó el DT de la selección

Los primeros días tras la conquista del Mundial Qatar 2022 fueron muy intensos, más aún en su pueblo natal ubicado a pocos kilómetros de Rosario. "Me esperaban muchos chicos que salían del boliche para que me saque una foto con ellos", recordó el ex jugador de Newell's en una charla con AFA Estudio.

Pero también vivió una situación insólita en la ruta. “Agarré el auto, mi hermana no me dejó plata y me di cuenta a los 80 kilómetros que no tenía efectivo. Llegué al peaje de Arroyo Seco, la chica creo que no me reconoció, y le pregunté si podía pagar con tarjeta. Me dijo que no y le expliqué que no tenía plata”, relató sobre el momento que le tocó transitar.

"La chica hizo bien su trabajo, me quiso cobrar como corresponde. Me hizo un ticket y lo llamé a Walter (Samuel) que estaba más adelante. Nos encontramos en la estación de servicio y me prestó mil pesos. En el peaje siguiente sí me reconocieron, les conté lo que me pasó y quise pagar los dos, pero me dijeron que tengo que esperar unos días. Así que pagué sólo ese y en estos días entraré a la página para pagar lo que debo”, cerró sobre el momento insólito que le tocó transitar.

El entrenador de Argentina este jueves dio la lista con los jugadores citados para la doble fecha. El debut será el jueves 7 de septiembre ante Ecuador en el Monumental y la segunda presentación será el martes 12 frente a Bolivia en la altura.