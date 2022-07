La incontenible emoción del pibe Alejo Veliz, el héroe del clásico

Alejo Veliz no pudo contener el llanto apenas finalizado el partido. "Esto es para mi familia que no tenía un mango y me llevó siempre a todos lados", dijo

Alejo Veliz casi no tuvo inferiores en Central , la pandemia hizo su parte y la primera lo encontró casi de repente. Leandro Somoza fue el que le bancó la continuidad en primera división y ahora fue la gran apuesta de Carlos Tevez para este clásico , ya que no había jugado en el 0 a 0 ante Independiente. "Le agradezco a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, mi hermanita, a mi novia y a toda esta gente, que hasta en los momentos más malos llenaron la cancha y nos apoyaron".

"No me puedo olvidar de mis viejos y de mi abuelo, que no tenían un mango y me llevaban a todos lados", recordó con lágrimas en los ojos este pibe que llegó con 17 años de Unión y Deportiva Cultural de Bernardo de Irigoyen. "No caigo, no entiendo nada, quiero ir a festejar en el vestuario y con mi familia, nada más".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1550232667299389440 "NO TENGO PALABRAS" muy emocionado Véliz tras HACER HISTORIA en Rosario Central. pic.twitter.com/nzbGWLss0n — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2022

Veliz, que convirtió su primer gol ante Huracán en la Copa de la Liga pasada, jugó su primer clásico en primera y marcó el gol de la victoria.