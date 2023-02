La hinchada argentina, con el Tula, es la mejor del mundo

La Fifa le otorgó el premio The Best a la hinchada argentina y fue recibida de manos de un ícono del bombo y las tribunas: el Tula. Tercer premio argentino.

El Tula y su bombo. El premio The Best de la Fifa se lo llevó la hinchada argentina.

"Nos llevamos todos los premios, el mío, Scaloni, el Dibu, el de Messi", dijo arrancando todas las sonrisas. "Estuve en todos los mundiales que ganamos, la satisfacción que me dio la Argentina no tiene precio. Estuve en los tre Recuerdos del Tula s mundiales, lo que nos dieron ahora los jugadores fue muy emocionante".

Y por supuesto, el Tula cerró tocando el famoso bombo y su canción predilecta que no es la de "Muchachos", sino la que atraviesa todos los tiempos: "Vamo' vamo' Argentina, vamo' vamo' a ganar, que esta barra quilombera no te deja no te deja de alentar. Argentina, Argentina, Argentina", finalizó con el aplauso de toda la sala.