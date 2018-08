La furia de Ruben: "La dirigencia armó una red de mentiras"

Marco Ruben había sido pedido por la prensa para que hablara, pero se informó que lo iba a hacer mañana. Pero minutos más tarde apareció en la sala de conferencias. Fueron 35 minutos en los que no se guardó absolutamente nada. Apuntó lisa y llanamente contra la dirigencia canalla, a la que tildó de "armar una red de mentiras", de intentar ponerle la gente en contra, de faltar a lo que habían acordado y muchas otras cosas más. Habló de un "quiebre" en una relación que considera "rota", aunque anoche el propio delantero auriazul se reunió con la dirigencia en un hotel de la ciudad y todos acordaron bajarle los decibeles a este día de furia canalla.

De hecho, la dirigencia de Central emitió un comunicado cerca de las 22.30 en el que el propio jugador reconoce que las declaraciones fueron "inoportunas e inapropiadas".

"No está definido que me quedo. Lo cierto es que la única oferta que había, que era la de Santos, está caída. Yo sigo como el primer día, entrenando con todos y con todo. Estoy a full con Central como siempre ha sido", arrancó el nuevo de Central.





>>> Leer más: Un Marco mínimo de acuerdo: el comunicado conjunto del jugador y la CD





Conferencia Marco Ruben

Barajaron de nuevo. Ruben, en el centro de la escena, entre Carloni, Cefaratti y Di Pollina, a la salida de la reunión.





¿Puede haber alguna otra propuesta?

No, para nada.

¿Por qué decís que no está definido?

Porque no está definido.

¿Qué tendría que pasar para que eso suceda?

Miren, antes que nada me siento acá para aclarar situaciones, muchas situaciones, muchas cosas que se dijeron y que fueron mentiras. Siento que se me tiró con todo desde el momento en que decidí no renovar contrato. Fueron cosas de negociación, que suelen pasar en el fútbol. Pero quiero explicar por qué no renuevo contrato y es algo que venía aguantando porque no quería quilombos. Acá se dijeron muchas cosas que me dolieron muchísimo como que "Marco se quiere ir libre en diciembre", "ya no está contento", "está enojado", escuché hasta que no me sentía bien con Zampedri adelante y que por eso me quería ir. Pasaron muchas cosas y me mantuve apartado porque son cosas que duelen. Quiero aclarar, primer punto: yo pensé en todo momento cuando volví de las vacaciones que quería seguir en Central, que me sentía con ganas. Después pasó algo que no lo tenía en mente, que fue el tema contractual. Llegó el momento de renovar, el club me mandó una propuesta y le dije que no, me enviaron otra y le dije nuevamente que no. Esas fueron las dos únicas propuestas que me enviaron. Ahora, por qué le dije que no y hay dos cosas importantes. Una es la parte económica y que no la voy a negar porque me gusta decir la verdad. La propuesta desde lo económico jamás fue superadora como dijeron y está bien, lo entiendo porque pensé "esto es lo que me puede pagar Central", pensé que el club tiene un presupuesto que cuidar y lo acepté, pero sentía que no podía firmar ese contrato. Otra cosa, y la más decisiva, es que tengo un tema personal con cosas que pasaron en mi contrato actual. Cuando firmé se me prometió algo que no se cumplió, faltaron a su palabra y me molesta. No desde lo sentimental, no estoy dolido u ofendido, pero en lo que fallaron me produjo una pérdida económica muy grande. Hoy estoy cobrando la mitad del contrato que firmé. ¿Cómo fue? En el momento de firmar contrato habíamos arreglado un número en dólares, como se suele hacer, y cuando voy el contrato estaba en pesos con una suba del 10 por ciento anual. Cuando vi eso dije que no correspondía porque el dólar se estaba yendo un 30 o 35 por ciento en el año. Me dijeron "hacenos este favor, que firmes y confíes en nosotros que no va a haber problemas, año a año te lo vamos a ir acomodando". Acordamos que si la suba del dólar era de un 35 por ahí llegábamos a un 25 y dije que confiaba en ellos, por eso firmé, pero desde ese momento nunca más vinieron a hablar de ese tema. Tampoco yo porque creí que no correspondía porque lo habíamos acordado de palabra y que no era conveniente golpear la puerta y decir "che, vos me dijiste esto". Si no lo hacen por algo será y me callé la boca. Esto lo planteé cuando me ofrecieron ahora renovar contrato, faltando seis meses para que venza el que tengo y desde ese momento comenzó toda esta locura, que es terrible, un papelón, una red de mentiras, mintiéndole a la gente. Por eso decidí apartarme de todo este quilombo y dejar que las cosas pasen. Por eso dije que estaba dispuesto a salir de Central, que si llegaba una propuesta favorable para las dos partes la iba a aceptar. Esto que cuento nunca pensé en decirlo, pero escuché tantas cosas en este tiempo que salieron desde la dirigencia que me dañaron mucho, porque me quisieron poner en contra a la gente de Central. Entonces basta, tengo que salir y explicar la situación. Después del partido en Santa Fe le dije al Colo (Cetto) que debíamos hacer borrón y cuenta nueva, que ya me comí bastante y que si llegaba algo, que nos sentemos y que si debía haber una salida que sea la correcta, como debe ser. Porque todas las cosas que pasaron antes con los jugadores que se fueron mal de Central fueron papelones y no quería eso para mí ni para el club, porque es una mala imagen y repercute en la llegada de jugadores. ¿Por qué acá los jugadores siempre se van mal? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ya está, exploté. En ese momento me quedé tranquilo, me subo al colectivo y a la hora apareció una nota que la pueden buscar de Página 12, que decía "Ruben decidió irse de Central". Ahí dije basta, le dije a Cetto que no aguantaba más, que me estaban basureando mucho y decidí explicar la situación. Ya eran muchas en contra y la gente estaba confundida, sin saber qué pensar. A pesar de eso me banqué bastante y no salí a explicar por qué no renovaba contrato. Al otro día salió otra nota en la que me dio mucha gracia porque hablaba de "la dirigencia" de Central sin poner nombres de quiénes eran. Y decía muchas mentiras. Ahí decidí que era el momento de salir a dar una explicación porque es mi vida, es el respeto que hay que tenerle a la gente de Central que lee y escucha. Principalmente el problema fue ese y espero haberme expresado bien sobre por qué no renové.

rubenpic.jpg





Indudablemente hay una ruptura entre vos y la dirigencia y dijiste que no es segura tu continuidad. ¿De qué depende, si es que lo tenés claro? ¿Y si con todo esto te dan ganas de seguir?

Claramente hay un quiebre en la relación. Yo sé que las cosas no se inventan por arte de magia, sino que salen de algún lado. Me duele porque hay gente en esta dirigencia que respeto, pero no puedo decir "estoy con este, con este o con este", no. Esto se trata de una dirigencia de fútbol, en la que todos trabajan para Central. Entonces lamentablemente tengo que hablar de ellos con lo que esto conlleve a futuro con cada uno de los integrantes de la comisión. Me gustaría hablar con nombre y apellido, pero no corresponde. A Central lo maneja una dirigencia y yo tengo que hablar de "ellos".

¿Por qué ponés en duda tu continuidad en Central?

¿A vos te parece que esta es una situación linda?

¿Entonces qué tendría que suceder?

Quiero que pasen las cosas y ver si ellos asumen algo, si se terminan las mentiras que no sirven para nada. Yo me siento capacitado para seguir entrenando de la mejor manera, pero veremos qué pasa con esta situación de mierda. Lo que no puedo asegurar es que me quedo en Central.

¿Esperás un gesto de la dirigencia?

Espero que las cosas mejoren por supuesto, que se desmientan muchas cosas que se dijeron, por esto ya les fui diciendo "¿che y esto qué, y esto?" y nunca encontré un gesto de evolución. Esto nadie lo sabía ni lo imaginaba y por eso no se hablaba de esto. Esto va a mover las aguas y va a haber un revuelo importante.

¿Existe la posibilidad de remontar la relación?

Es muy difícil porque hubo tiempo para hacerlo. No creo. Sólo pido que por Central se afronten las cosas con sinceridad y responsabilidad, que no se esquiven cosas para que quede mal uno y bien otro. No quiero que siga valiendo que todo siga así. Hablo porque las cosas están rotas realmente. Me puedo juntar con ellos a hablar, pero evidentemente hay un quiebre en la relación.

¿El jueves te pidieron no jugar?

No me dijeron nada. En ese momento Central ya tenía acordado con Santos pero yo no. Esta era una oferta que había que leer y ver qué pasaba, si convenía o no. Yo no estaba decidido a firmar eso. Después las cosas se frenaron un poco, Santos se echó para atrás al final y yo notaba esa sensación porque la negociación no era fluida. Por más que tuviera una oferta en la mano tenía que jugar porque había hecho toda la pretemporada, era titular. ¿Cómo no voy a jugar? Lo hablé con el Patón y me dijo que hiciera lo que tenía que hacer, que era jugar.

6-7_Virginia Benedetto_69595543__07-08-2018__15.20x8.80.jpg Se queda. Ruben hablará esta semana con los directivos canallas para negociar el nuevo contrato. Virginia Benedetto





¿Qué le podés decir al hincha y si le podés asegurar que el domingo contra Banfield vas a estar en la cancha?

No lo puedo asegurar porque intento ser frontal y sincero. ¿Al hincha qué le puedo decir? Yo me puedo bancar mil cosas pero cuando se ensucia todo, no. Te puedo mostrar las capturas de pantalla de mi familia diciéndome que tenía que salir a hablar porque se estaba ensuciando mucho mi imagen. Siempre intenté hacer lo mejor para el club porque creí que en algún momento se tenía que aclarar todo. A la gente siempre le voy a ser sincero. Si bien me hubiese gustado guardarme algunas cosas, rebasé, y no me importa lo que me diga mi representante, mi vieja ni nadie. Necesitaba decir esto y decirles que esta es la verdad, que las cosas no se tendrían que haber manejado así porque son negociaciones de renovación de contrato y punto. Por todo lo que pasó hoy tengo que salir y contar cosas que no quería, pero que son la realidad.

¿Esto de no poder asegurar tu continuidad es porque esperás una nueva oferta o en algún momento evaluaste la rescisión de contrato?

Ya dije que esto va a traer consecuencias y veremos cómo se da el día a día. No puedo asegurar porque no le quiero mentir a nadie. Por ahí llega otra oferta de Santos, acepta el club, acepto yo y listo. Por ahora sigo en Central, pero veremos qué pasa.

¿Tu idea es salir libre en diciembre?

Para nada. No voy a salir libre y no lo voy a hacer aunque llegue al fin de mi contrato sin firmar una renovación. No me voy a ir sin dejar un peso. Es una cuestión de códigos particular. Se buscará la forma. Sí puedo decir que no tengo pensado renovar ahora. Si se arregla todo empezaremos de cero y negociaremos.

¿Te sentiste manoseado por esta dirigencia?

Sentí que muchas cosas se hicieron mal. Sentí que se me trató muy mal, sobre todo por las mentiras. La no renovación fue por dos cosas, por lo económico y por lo personal.

En el último tiempo tu rendimiento bajó. ¿En el medio hubo cuestiones personales pero pudo haber sido también por todo esto que estás contando?

Yo me aparté muy bien de todas esas cosas y me propuse no pensar. Si bajé el nivel fue por algo personal y no porque mi contrato fue decreciendo desde el momento en que lo firmé.

La pregunta tiene que ver con el tema de incumplimiento al que hacés referencia.

Pero eso no lo meto en el medio. Puede ser que en otro caso pase. Yo me hago responsable de este año y medio que no tuve el nivel de los dos años anteriores. Cada vez que tuve que asumirlo, lo hice.

En un momento se habló de que si te ibas había que salir a buscar un reemplazante y se nombró a Teo Gutiérrez. ¿Esa situación te chocó?

Está perfecto, es normal. Se termina un ciclo, el jugador no renovó contrato y punto. Después, lo que quieran traer después no es un tema mío. No me molestó para nada.

¿Temés que haya una decisión de la dirigencia hacia un jugador que si no firma el nuevo contrato no juega?

No pienso en eso y si ocurriera estaríamos haciendo las cosas mal y no por mi caso, sino por cualquier jugador. Los contratos se arreglan antes, a los jugadores hay que asegurarlos antes. Me parece que si el club presiona al jugador diciéndole que no va a jugar, ahí pierden todos. Pierde el club, el jugador, pierden todos. No es bueno para nadie y mucho menos para el club, que es el que tiene que salir beneficiado. Central no es la dirigencia ni soy yo. Central es un club grande que se debe a su gente. Que puede pasar, seguro, pero estaríamos yendo por un mal camino.

¿En todo este tiempo sentís que te equivocaste en algo?

Puede ser. Yo asumí responsabilidades cuando las cosas no me fueron bien. Todos nos equivocamos y tenemos errores, pero lo importante es decir la verdad. Yo cuento la situación tal cual es. Si me preguntás por otra te contesto, pero no sé sobre qué.

¿Sentís que fallaste en algo, que no hiciste algo que deberías haber hecho?

Intento ser autocrítico y asumir mis errores y si a alguien se le ocurre algo les contesto y con la verdad. Claro que todos tenemos errores y nos equivocamos, es importante ser honestos. Después de eso nadie te puede decir nada. Cada uno puede tomar partido por lo que piensa, pero si nos manejamos todos en medio del enredo, nos va a costar salir y aparecen este tipo de consecuencias, como va a pasar después de que yo haya dicho todo lo que estoy diciendo.

2_Sebastian Suarez Meccia_71760110__02-08-2018__4.90x6.70.jpg Ruben. Marco ayer se movió muy bien. Sebastián Suarez Meccia





¿Por qué no planteaste esta situación antes?

Con mi gente lo planteé, pero decidimos esperar. Todos conocíamos la situación y lo que yo esperaba mínimamente es que se hablara del tema, que vengan y me digan "che, estamos jodidos, no podemos hacer esto, tenemos el compromiso de darte esto pero no podemos". Así se hubieran solucionado las cosas y claramente hubiese aceptado.

Esta conferencia se da a pocos días del inicio de la competencia y también en la previa de las elecciones. ¿Tenés miedo de que alguien te endilgue que tus palabras van a formar parte de la campaña política?

Nada de lo que hablo lo hago por política. Lamentablemente a esto se llegó ahora justamente por esto, por la política. No son cosas en las que yo tenga que pensar. Si me siento acá es porque se cruzaron todas las líneas, porque reventé y porque veo que nadie tiene respuestas para asumir algo. Lo que pase de acá en adelante en política no es cosa mía. Antes dije que todo esto puede influir y que me daba lástima por gente que está dentro de esta comisión directiva que se manejó bien, pero lamentablemente acá hay uno que se sale de la línea y para mí son todos. Yo tengo que mirarlo de esa forma.

¿Cómo tenés pensado convivir con esta situación?

Se llegó a un punto en el que así no se podía seguir y la gente merecía una aclaración de mi parte. Es lo que hago y quiero que se termine lo antes posible porque el más perjudicado es Central. Así las cosas no sirven.

¿Si se ponen de acuerdo y charlan y hay una mejora en la oferta del nuevo contrato estás dispuesto a firmar?

Ahora no. Necesito ver lo que pasa a partir de esto. Que la gente no esté preocupada porque no me voy a ir sin dejar un mango. Acá lo que hay que hacer es aclarar las cosas y que nos manejemos bien, como se debe manejar un club de fútbol.

¿Contemplarías la posibilidad de jugar en otro club de Argentina?

Para nada. Cuando llegué, lo dije. No me da ninguna ilusión jugar en otro club argentino que no sea Central y sé que sin ilusión no voy a poder sacar lo mejor de mí.