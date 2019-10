"La deuda de Central es de 16 millones de dólares"

El próximo miércoles se llevará a cabo en Central la asamblea general ordinaria, en la que la comisión directiva pondrá a consideración de los socios la memoria y balance, en la que por el nuevo estatuto sólo votarán los asambleístas y allí el oficialismo tiene mayoría. Sobre los números que se manejan del club de Arroyito hubo fuertes críticas del arco opositor. Por ello Ovación profundizó con el tesorero Adrián Raguza sobre la realidad económica auriazul. “Para mí las críticas al balance son más políticas, que pasan más por los puntos del primer equipo que por una base y sustento contable”, enfatizó Raguza, que adelantó que la deuda total de Central es de 16 millones de dólares y que el patrimonio neto del club es de 2.266 millones de pesos.

¿Hay algún número aproximado de la deuda que tiene Central?

El pasivo del cierre del balance está estimado en 16 millones de dólares, aunque después hubo una devaluación. ¿Qué hubo de incremento de pasivo en el último ejercicio financiado? Está por el armado del plantel profesional y el mercado de pases. No es que se financió gasto, sino inversión. Obvio que en lo deportivo lo único que podemos hacer como dirigentes del lado económico es bajar el riesgo, no entramos a la cancha a hacer goles. Y algo relevante es que la parte de incremento de pasivos en dólares está garantizada con activos que hoy son contingentes y no figuran en el balance. Porque las pérdidas y las ganancias se contabilizan cuando se realizan. Ese activo contingente es por ejemplo la opción de compra de Marco Ruben, la opción de compra obligatoria de Giovani Lo Celso o lo que puede generar Elías Gómez. Esto no está en el balance porque son opciones y no están dentro del activo. Pero ese pasivo está calzado con opciones de compra a realizarse y algunas ya casi ejecutadas. El patrimonio neto del club es de 2.266 millones de pesos. El club tiene un peso con diez de activo corriente contra el pasivo corriente, es decir un diez por ciento más de pesos en activo corriente para cancelar el pasivo corriente. Esto es un número bueno. Pero está claro que en el financiamiento por la coyuntura económica del país se nos complicó bastante y tuvimos que cambiar. La estrategia de financiamiento para este año es bajar el pasivo con estos activos contingentes que no figuran en el balance. Bajar el pasivo en un 25 ó 30 por ciento. Y estamos apuntando a la generación de recursos genuinos.

¿Por qué tanta discrepancia con el balance? Se escuchan muchas críticas de los opositores, se dice que fue acomodado y que los números no dan.

Es una farsa decir que el balance está mal hecho. El balance es una foto de la realidad en un momento determinado, es un cierre de ejercicio y está auditado por un auditor externo de reconocida trayectoria. Por eso las críticas que se escuchan son erróneas. Por ejemplo con el estado de flujo de fondos. Y cuando uno lee las críticas son hechas sin ningún fundamento técnico. Es con falta de conocimiento técnico para poder opinar. La otra crítica es porque da un resultado negativo. Pero el resultado negativo de 99 millones de pesos del balance está dado por una decisión a nivel político dentro del club que es la depuración del plantel. Entonces se depuró al plantel y para poder subir a un montón de chicos que estaban en condiciones de poder pasar al profesional, lo que hay que hacer con esos jugadores es una amortización anticipada que prácticamente equivale a esos 99 millones de pesos. Para mí las críticas al balance son más políticas, que pasan más por los puntos del primer equipo que por una base y sustento contable.

¿En cuanto balance en sí, cuáles son los números más importantes que darán a conocer en la asamblea del miércoles?

Lo más saliente y relevante, y está bueno que se entienda, es el número de cómo está compuesto ese resultado negativo del ejercicio. Que es por la amortización anticipada de la depuración del plantel, que fue un decisión política que se tomó con anterioridad al cierre de balance y se podría haber tomado después y el balance estaría más equilibrado o daría positivo. Sin embargo, se toma la decisión igual para depurar al plantel porque a futuro patrimonialmente Central va a mejorar.

¿Esto significa que a futuro es probable que los juveniles puedan jerarquizar su valor?

Los jugadores se valúan de acuerdo a los normas contables aceptadas y a normas de AFA de valuación de intangibles. Y son valuaciones contables que están auditadas.

Algunos integrantes de la comisión revisora de cuentas manifestaron que no tuvieron acceso a la información en tiempo y forma.

Un balance se presenta quince o veinte días antes de la aprobación de una asamblea, una vez que está finalizada la auditoría externa. Sí se puede tener en el medio reuniones y ver los papeles de trabajo con el auditor. Yo tuve una reunión hace quince días con la comisión revisora y el problema es la adaptación al nuevo estatuto. Porque es un nuevo órgano, que no sabía cómo tenía que actuar y moverse. Hizo algunos pedidos por mesa de entrada una o dos veces en el año en el mes de mayo y se le contestó. Nunca se habían juntado con el auditor. Entonces coordinamos con ellos estructurar un funcionamiento de ese órgano de aquí en adelante para que funcione como corresponde. Y entonces el auditor se puso a disposición con los papeles de trabajo para brindar toda la información, que fue revisada y vista. Y algunos de los miembros sé que no vinieron a esas reuniones pautadas. Este es un órgano nuevo fijado por un estatuto renovado.

Los integrantes de la comisión revisora de la oposición (Hugo Ferrara y Juan Santuliana) dicen que no vieron los números y que la situación es “extremadamente delicada”.

Respeto mucho a los integrantes de la comisión revisora de cuentas, pero no sé cómo los dos que representan a la oposición pueden decir que la situación es extremadamente delicada si según ellos no vieron ningún número. Igual los respeto y cada uno puede tener su opinión. En realidad la función de la comisión revisora es como era antes la del síndico, que se basa en el informe del auditor externo para analizar el balance. No es una revisión constante de la gestión económica del club. Y yo hace quince días tuve una reunión con el auditor más los cuatro miembros de la comisión revisora y allí el auditor se puso a disposición de ellos con los papeles de trabajo. Pero algunos luego participaron y otros no. Puede haber condimentos políticos, lo desconozco, acá lo mío es netamente técnico.

¿El principal patrimonio del club son los jugadores?

Están los predios y los inmuebles. Pero los jugadores pueden ser aproximadamente un 45 por ciento del patrimonio del club.

¿Cómo está el fideicomiso?

Estamos pensando en estructurar un fideicomiso. Podrán participar personas y empresas y la garantía son activos futuros del club. Lo estamos armando con el fiduciario del banco Municipal y veremos si podemos concretarlo antes de fin de año para tenerlo como herramienta.